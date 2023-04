Els aldarulls durant les festes de la Mercè, els robatoris violents o diversos apunyalaments a mig carrer provoquen inseguretat a Barcelona. L'alcaldessa reconeix que la ciutat té problemes en aquest àmbit i que la gent està preocupada per això, però demana serenitat i que no es magnifiquin els problemes. La qüestió és que la percepció de la població sobre que Barcelona és insegura creix any rere any.

Les dades de l'última Junta Local de Seguretat de Barcelona mostren, però, que durant l'any passat els fets delictius es van reduir considerablement. Aquesta reducció va ser de prop del 15% i es va notar, sobretot, als furts i robatoris violents. Aquest àmbit serà una de les claus en la campanya de les eleccions del 28-M, juntament amb les propostes per millorar la neteja de la ciutat.

Gran part dels candidats creuen que no s'estan dedicant els recursos suficients per fer front a la inseguretat a Barcelona, mentre l'Ajuntament es defensa dient que s'està actuant de forma corresponent.

ADA COLAU (BComú) L'actual alcaldessa de Barcelona ha reconegut en diferents ocasions que Barcelona pateix problemes de seguretat, però insisteix que aquests problemes es magnifiquen i critica qui associa la ciutat amb delinqüència posant de manifest que "totes les grans ciutats tenen problemes de seguretat". Argumenta també que aquest àmbit no és la seva responsabilitat, sinó de l'equip socialista, que és qui gestiona l'àrea de Seguretat i Prevenció. Ada Colau defensa que les polítiques que s'han pres per part de l'Ajuntament han servit per reduir la criminalitat als carrers, com l'augment de la presència policial, sobretot en períodes claus com Cap d'Any. I assegura que en els últims anys hi ha hagut una millora en la coordinació dels cossos policials.

ERNEST MARAGALL (ERC) Ernest Maragall també reconeix que Barcelona "té un problema de seguretat", però, per ell, només en certs aspectes i no de forma global. En una entrevista a Catalunya Ràdio diu que és necessari revisar qüestions organitzatives i operatives en l'àmbit de la seguretat per reduir els incidents que pateix la ciutat, com els aldarulls de les Festes de la Mercè. Critica l'actitud que pren el Govern municipal quan se'l qüestiona sobre les polítiques que pren.

JAUME COLLBONI (PSC) El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona creu que Barcelona no pateix un greu problema de criminalitat i treu pit de les mesures que ha pres el seu grup per millorar aquest àmbit. Creu en la bona seguretat de la ciutat, un àmbit que actualment pertany al seu equip i que lidera Albert Batlle. El PSC ha confirmat que la llista per les eleccions del 28-M tornarà a comptar amb Batlle, que repetiria com a màxim responsable de l'Àrea de Seguretat de la ciutat en cas que Collboni arribi a ser alcalde.

ANNA GRAU (Cs) La candidata de Ciutadans considera que la capital catalana no gaudeix d'un bon servei de neteja i la veu com una ciutat insegura. Anna Grau acusa el consistori de promoure les ocupacions il·legals i de no crear suficients habitatges socials. Proposa incorporar més agents de la Guàrdia Urbana i invertir més diners en aquest tema.

XAVIER TRIAS (Junts) Xavier Trias opina que la seguretat i la neteja a Barcelona "no funcionen". En una compareixença després d'anunciar la seva candidatura a l'alcaldia de Barcelona, va assegurar que "Barcelona és una ciutat bruta i insegura, és una realitat. La ciutadania ha de viure en un entorn segur amb plenitud de drets". Per ell, Barcelona necessita govern municipal que "cregui en la funció de la bona policia".

DANIEL SIRERA (PP) El candidat del PP al consistori de la capital catalana creu que la inseguretat és un dels principals problemes en la ciutat i li n'atribueix la responsabilitat als socialistes. "El PSC és el principal responsable de la falta de seguretat ciutadana que existeix a Barcelona". Proposa com a solució incrementar la plantilla dels Mossos d'Esquadra fins als 3.000 agents més.

BASHA CHANGUE (CUP) El posicionament de la CUP respecte al tema de la seguretat de Barcelona va en línia amb el que diu Ada Colau. La candidata Basha Changue creu que la problemàtica sobre la sensació de criminalitat es queda amb una percepció i no es correspon amb la realitat, segons ha expressat en diverses ocasions. Per ella, millorar la seguretat significa dedicar recursos a ampliar l'accés a l'habitatge. També considera evidents els problemes de neteja i reclama canviar el model de gestió per una titularitat pública.

EVA PARERA (Valents) La candidata de Valents a l'alcaldia creu que no s'estan dedicant suficients recursos per fer front al tema de la criminalitat als carrers. Parera alerta que gran part dels delictes no es denuncien i que, per tant, el problema és més greu del que reflecteixen les dades oficials. La candidata associa també la inseguretat a les ocupacions i proposa la creació d'una unitat de la Guàrdia Urbana especialitzada en ocupacions.



GONZALO DE ORO-PULIDO (Vox) El candidat de Vox posa el focus en les ocupacions il·legals d'habitatges, ja que creu que l'Ajuntament no està fent el necessari per evitar que això passi. I aposta per retornar els antidisturbis a la Guàrdia Urbana perquè, diu, Barcelona és la ciutat d'Espanya on més creixen els delictes.