Les últimes mesures implantades a la ciutat de Barcelona per tractar de reduir la violència als carrers han donat els seus fruits. Els fets delictius de l'any passat han baixat prop d'un 14,6% respecte a l’any 2019. Aquest descens es nota sobretot als furts i robatoris violents. Els casos de violències sexuals, en canvi, s'han disparat un 27%, alerten els cossos policials.

Són dades que es desprenen de l'última Junta Local de Seguretat de Barcelona de la legislatura, que s'ha celebrat aquest dijous al matí i que ha estat presidida per l’alcaldessa, amb el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i amb la participació dels cossos policials i representants de la Judicatura i Fiscalia. Tant Generalitat com Ajuntament han destacat la bona coordinació entre les administracions.

Els cossos policials treballen amb el Pla contra les Violències Sexuals, el Pla Daga de control d’armes blanques i el Pla Tremall, que s'han activat per donar resposta als delictes contra les persones, especialment les violències sexuals i les violències de gènere, i al fenomen de la multireincidència.

Més delictes amb armes blanques i violències sexuals

Els fets delictius en general han baixat considerablement comparat amb abans de la pandèmia, però les armes blanques han estat més presents. Els delictes amb aquest tipus d'artefactes, com ganivets o navalles, han augmentat un 32% en relació amb el 2021. Pel que fa als multireincidents, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han detingut 283 persones 2.270 vegades.

A més, les estafes per Internet també s'han disparat. I és que aquesta mena de delicte ha augmentat un 30,7% durant l'any passat. Pel que fa al tràfic de drogues, l'any 2022 ha registrat 142 investigacions a Catalunya, el que suposa una mitjana de tres entrades per setmana. En total, va haver-hi 552 detinguts i investigats, entre tots dos.

D'altra banda, les violències sexuals també han notat un increment respecte al 2019. De fet, hi ha un 27% més de delictes relacionats amb violències i agressions sexuals, i un 40% més de denúncies per aquest motiu. Els cossos policials adverteixen, però, que aquest augment es produeix en part per la conscienciació de les víctimes de violència sexual, ja que s'atreveixen més que abans a denunciar.