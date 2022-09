Els experts han detectat un increment de muntatges i suplantacions d'identitat de famosos a internet. L'objectiu dels ciberdelinqüents és vendre productes miraculosos i fàrmacs que prometen curar malalties o afectacions. La venda de medicaments sense recepta a internet és il·legal. Però això no frena els estafadors vulguin fer negoci.

“Els experts han detectat un increment de muntatges i suplantacions de famosos a internet.



L'objectiu? Vendre productes miraculosos i fàrmacs que prometen curar malalties o el dolor | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/YcsuptfYO6 pic.twitter.com/WDF4iDMMmw“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 23, 2022

Un dels afectats és Ramon Cugat, metge expert en traumatologia. A la seva consulta aquests dies no paren de rebre trucades de tot Espanya preguntant per un producte que suposadament cura el dolor a les articulacions i que presumptament ell ven.

Li truquen després de llegir una entrevista que ell mai ha donat en què es promociona un producte anomenat Hontrox. A la imatge original de l'anunci hi havia un hi tenia els ossos d'un genoll, però els ciberdelinqüents l'han manipulat i han posat el producte per aconseguir vendre'l millor.

Aquestes informacions apel·len als sentiments i s'aprofiten de la desesperació de la gent. A l'altra banda de l'estafa hi ha la Manuela, també víctima perquè s'ho va creure.

I pot suposar un greu risc per a la salut. La imatge de Sara Carbonero i la de Rosalia les van utilitzar per vendre dietes per aprimar.