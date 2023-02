Els fets delictius denunciats a Barcelona els robatoris amb violència han baixat un 13,3 % respecte del 2019, en un percentatge més gran (26,6 %) ho van fer els furts. Segons les dades de Mossos d'Esquadra, l’any 2022 amb 289 persones catalogades com a multireincidents al llarg dels 12 mesos, de les quals 283 han estat detingudes a Barcelona 2.270 vegades i se’ls ha imputat 5.602 fets penals, principalment furts i robatoris amb violència.





D'aquests multireincidents, els cinc més actius a la ciutat durant l’any passat han estat detinguts 117 vegades i entre tots acumulen 178 antecedents. El primer d’aquest llistat ha estat detingut 25 vegades i té 52 antecedents.

El perfil dels detinguts és majoritàriament el d’un home, d’edat compresa entre 18 i 25 anys (només hi ha 9 dones dels 283). Alguns pernocten a Barcelona en ocupacions delinqüencials, altres no hi viuen i venen a Barcelona per delinquir.

Al llarg d’aquest any, s’ha constatat que alguns dels multireincidents comencen a modificar la seva activitat i passen de cometre furts o robatoris violents a la via pública a robatoris amb força.

35 punts desarticulats Durant el 2022, es van desactivar, amb requeriments judicials i actuacions de seguretat ciutadana, un total de l’any passat s’han desactivat, amb requeriments judicials i actuacions de seguretat ciutadana, un total de 35 punts delinqüencials. Les zones de Barcelona amb més afectació delinqüencial d’aquest tipus delictiu han estat el centre de la ciutat, el front marítim, Sant Martí, Sants- Montjuïc i Nou Barris i les franges amb més actuació delinqüencial són les del vespre i la nit.

Robatoris de rellotges d’alta gamma Els robatoris de rellotges de luxe es va produir majoritàriament a partir de la primavera i durant l’estiu. Des del passat mes de maig fins al mes d’octubre es van detenir 229 lladres especialitzats en aquest tipus de robatori. Entre els detinguts hi ha delinqüents habituals que han modificat el seu modus operandi i s’han dedicat al robatori de rellotges de luxe pels guanys que poden obtenir, i els delinqüents organitzats que tenen una alta mobilitat geogràfica transnacional. S'activa l'Operació Estiu: es preveuen més delictes