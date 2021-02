Aquest dilluns el responsable de seguretat de la capital catalana ha reclamat revisar el model educatiu per saber quina formació han rebut els joves que participen en les protestes : "D'on surten? Què fan? Com han estat formats i educats?", una qüestió que creu que interpel·la tota la societat.

El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle , ha demanat aquest dilluns tornar a la "serenitat” davant els reiterats actes vandàlics de les darreres sis nits a la ciutat per les protestes contra l’empresonament del raper Pablo Hasél. En una entrevista a L’informatiu de TVE a Catalunya ha mostrat la seva solidaritat d’una banda amb els ciutadans i els comerciants i hotelers que han patit els “actes de pillatge” d’aquestes darreres nits. També s’ha posat del costat dels cossos policials per la seva actuació davant dels aldarulls. Batlle rebutja, però, revisar el model policial, tot i que considera que sempre es poden fer ajustos.

A Barcelona, dels 75 detinguts, 24 son menors d’edat , i fins i tot un té només 13 anys i dos 14. A més, pràcticament la meitat tenen menys de 25 anys i una tercera part acumulen 165 antecedents per desordres públics i delictes contra el patrimoni, com furts i robatoris.

Cs denuncia a Sàmper per presumpta prevaricació per "no protegir" els Mossos

El candidat de Cs a la presidència de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha registrat aquest dilluns una denúncia davant Fiscalia contra el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, per presumpta prevaricació per "no protegir" els Mossos d'Esquadra davant els altercats.

En declaracions als periodistes al costat de la líder de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, ha justificat que presenten aquesta denúncia per la decisió d'Interior de "no personar-se en els procedimients oberts contra els responsables d'atacar als Mossos i renunciar a acusar-los per atemptat". Carrizosa creu que Junts i ERC "no estan fent res contra els violents perquè busquen el suport de la CUP per a governar", i ha retret al ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, mirar cap a un altre costat perquè el vicepresident del Govern, Pablo Iglesias, dóna suport a les protestes.