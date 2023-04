El govern municipal de Barcelona es troba en la recta final de cara a les eleccions i els comuns han de passar l'examen de les polítiques de mobilitat que s'han pres els últims anys enfront de la contaminació. Unes mesures que des de l'inici no han acabat de convèncer la resta de partits. Tot i que hi ha consens en defensar que cal actuar contra la contaminació, alguns consideren que les polítiques dels comuns també generen efectes negatius.

La superilla de l'Eixample, la connexió del tramvia per la Diagonal o la remodelació de la Via Laietana són exemples d'actuacions impulsades pel consistori, amb el suport dels socis socialistes i de vegades amb el d'ERC des de l'oposició, que marcaran de ple la cursa electoral. Els retrets entre partits no han faltat, però els comuns defensen aquestes polítiques perquè "han servit per reduir la contaminació".

De fet, el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, assumeix que les propostes no han estat suficients per reduir els nivells, però les justifica perquè han aconseguit "reduir la contaminació un 30% des del 2015". Ho va dir després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea condemnés Barcelona, entre altres ciutats, per haver superat els nivells màxims permesos de diòxid de nitrogen entre 2010 i 2018.

Aquest és el projecte per pacificar el districte de l'Eixample | Ajuntament de Barcelona

ADA COLAU (BComú) Un dels objectius més clars dels dos mandats d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona han estat les polítiques de mobilitat orientades a reduir el trànsit a la ciutat i baixar el nivell de contaminació. En aquest sentit, l'equip municipal ha engegat diverses iniciatives, com la superilla de l'Eixample, la connexió del Tramvia per la Diagonal i les obres de la Via Laietana, entre d'altres.

El Govern municipal defensa la trama com un "símbol innovador d'urbanisme reconegut internacionalment" i que permet donar "més vida als carrers", donant protagonisme al vianant. Colau assegura que cal generar espais saludables en tots els sentits i que l'objectiu de les superilles és que els ciutadans disposin d'una plaça o un eix verd a màxim 200 metres, augmentant els espais de trobada. Tot i que les iniciatives han estat sotmeses a querelles en diverses ocasions, la candidata dels comuns a l'alcaldia continua refermant l'aposta per aquest model.

ERNEST MARAGALL (ERC) El candidat a l'alcaldia de Barcelona per ERC es mostra partidari de mesures per abordar el problema de la contaminació a la ciutat, però en diverses ocasions ha criticat els projectes que s'estan portant a terme des de l'Ajuntament. Creu que actualment "no s'està fent bé" i titlla les superilles com "una barreja de pacificació i oportunisme", en una entrevista de Betevé. La també republicana Eva Baró reivindica estar a favor de mesures de mobilitat, com les pacificacions, i la lluita contra la contaminació atmosfèrica i acústica, però assegura que s'ha constatat que "és un error fer-ho sense consens, rigor, ni ciència", apel·lant a la manca d'unitat per portar endavant els projectes. Això sí, critica "l'immobilisme" en polítiques de transformació urbana per part de Junts.

JAUME COLLBONI (PSC) El PSC i el candidat del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, creu que és positiu que la ciutat guanyi verd per revertir la situació de contaminació, però no recolza en la seva totalitat els projectes aprovats pel consistori. Tot i que no "nega" pacificacions "d'alguns carrers", creu que ampliar els eixos verds a més carrers del districte de l'Eixample “no és viable i és econòmicament inassumible”. La seva proposta per millorar la "sostenibilitat" passa per rehabilitar 42 interiors d'illa dins del districte. En aquest sentit, el candidat apunta que hi ha dues alternatives per guanyar verd a l’Eixample, la seva i la de Colau. Quant a la connexió del tramvia per la Diagonal, el líder socialista s'ha mostrat sempre partidari de la iniciativa, tot i que hi ha hagut alguns retrets amb l'alcaldia per la voluntat de canviar el projecte inicial.

ANNA GRAU (Cs) La candidata a l'alcaldia per part de Ciutadans considera que els diners destinats al projecte superilles són "euros perduts". Grau creu que l'Ajuntament actual es gasta el pressupost en "partides inútils" i proposta destinar els diners de les superilles a llibres de text de primària i secundària, ja que per ella "són molts diners per les famílies i poc per l'Ajuntament". Assegura que prioritza àmbits com el "transport, menjador escolar, extraescolars, baixar l'IRPF i beca infantil" abans que el projecte superilla.

XAVIER TRIAS (Junts) El que va ser alcalde de Barcelona entre 2011 i 2015 es torna a presentar a les municipals per "recuperar la Barcelona que mereixem". Un discurs que, des que va anunciar que participava en la cursa electoral, s'ha basat a rebutjar els projectes del consistori actual sobre mobilitat i sostenibilitat de la ciutat. Xavier Trias diu que vol ser alcalde per frenar el projecte Superilla i la connexió del tramvia. L'alcaldable de Junts nega que es pugui parlar de "superilles". Creu que les iniciatives actuals són eixos pacificats dels quals tampoc no se'n pot dir eixos verds. En aquest sentit, reconeix que el projecte quedarà "molt bonic", però posa el focus en l'impacte negatiu que pugui provocar en els veïns de carrers que assumiran més trànsit, com el carrer València. Trias també té clar que aturarà les obres del TramBaix per connectar el tramvia per la Diagonal i que no continuaran més enllà de Verdaguer. Per a ell, el tramvia és una aposta de mobilitat "antiga" perquè és una estructura "rígida" i "difícil" i a més construir la infraestructura és un "merder" i una despesa. El passat desembre es va aprovar una proposta de Junts per aturar noves superilles fins que no se n’avaluï l’impacte.

DANIEL SIRERA (PP) El candidat del PP a les municipals de la capital catalana va en la mateixa línia que Parera i mostra tot el seu rebuig a la forma de fer de l'alcaldessa quan a polítiques de mobilitat respecta. Per ell, Colau "avantposa la seva ideologia als interessos dels barcelonins", fent referència que les mesures tenen moltes conseqüències en matèria urbanística i que les superilles "afecten en la vida dels veïns". La postura de Sirera és clara, ja que proposa que s’aturin les obres de la superilla de l’Eixample en considerar que "podrien ser il·legals". En aquest sentit, exigeix que "no es continuïn malbaratant recursos públics". El candidat avisa que si el Partit Popular té prou pes representatiu després de les eleccions municipals, combatran les “ocurrències urbanístiques d’Ada Cola i Collboni”.

BASHA CHANGUE (CUP) La candidata de la CUP a l'alcaldia, Basha Cangue, considera que les superilles “estan bé”, però en critica que "no poden ser transitòries ni bolets que no estan implicats en la resta de la ciutat". La superilla de l’Eixample li sembla "una bona iniciativa", sempre que "hi hagi una mirada àmplia amb la resta de la ciutat i l’àrea metropolitana". Una enquesta de La Vanguardia mostra que els votants del partit són qui més defensen el projecte i que un 92% dels votants de la CUP hi són partidaris.

EVA PARERA (Valents) La líder de Valents al consistori no veu bé les obres de la superilla de l'Eixample i reclama revertir-les "de forma immediata". Per ella, generen molts problemes de mobilitat, afecten greument els veïns i els comerços. Parera proposa, en canvi, estudiar altres alternatives urbanístiques que redueixin l'impacte del trànsit, però "sense afectar el teixit comercial" i respectant l'estructura de la trama Cerdà.



GONZALO DE ORO-PULIDO (Vox) Gonzalo de Oro-Pulido es presenta a l'alcaldia per Vox amb l'objectiu també de revertir els projectes de mobilitat de l'equip actual. No només està en contra del model Superilla i de les obres del tramvia, sinó que també pretén eliminar la Zona de Baixes Emissions. Creu que aquestes iniciatives són "deliris ecologistes" i que compliquen "encara més" la circulació. La seva proposta passa per fer fora els radars, reconfigurar els semàfors i, en general, canviar les indicacions de circulació.