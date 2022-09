Mor un jove apunyalat i aldarulls en la segona nit de festa

Un jove de 25 anys ha mort apunyalat aquest diumenge a la matinada a Barcelona. A l'espera dels resultats de la investigació, l'Ajuntament de Barcelona desvincula aquesta mort dels aldarulls que també s'han produït de matinada als voltants de la Plaça Espanya.

Segons el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, els fets han passat cap a un quart de quatre de la matinada quan els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia una persona al terra "amb pronòstic fatal" i no han pogut fer res per salvar-li la vida.

Greus aldarulls a Plaça Espanya Batlle desvincula completament aquesta agressió mortal dels aldarulls que han passat posteriorment després dels concerts a l'avinguda Maria Cristina, prop de la plaça Espanya. Hi han pres part unes 500 persones que s'han dedicat a fer destrosses al mobiliari urbà i vehicles aparcats a la zona (hi ha un centenar de motos cremades), i han saquejat diversos comerços.



Per aquests fets Batlle ha explicat que s'han practicat 12 detencions. 4 les ha fet la Guàrdia Urbana, dues directament relacionades amb la vandalització d'un comerç, i 8 els Mossos d'Esquadra. La façana de la xarcuteria La Muntanya del carrer Creu Coberta ha quedat completament destrossada Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques, la segona nit de les festes de la Mercè s'ha tancat amb un total de 46 assistències: 38 persones en estat lleu, 6 en estat menys greu, 1 en estat greu (un apunyalament al Bogatell ingressat a l'Hospital del Mar) i 1 en estat crític (el jove de 25 anys agredit per arma blanca a l'avinguda de Maria Cristina, que finalment ha perdut la vida). El tinent d'alcalde se Seguretat, Albert Batlle, ha dit que es "redistribuirà" la força policial de cara a la propera nit en què també hi ha previstes activitats i concerts de la Mercè a l'avinguda Reina Maria Cristina. Albert Batlle ha fet una crida al civisme i ha volgut destacar que els aldarulls d'aquesta matinada han estat menys importants que els registrats l'any passat.