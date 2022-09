Investiguen l'apunyalament mortal d'un jove a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona desvincula els aldarulls que han passat a la zona de la plaça Espanya de l'apunyalament mortal que s'ha registrat més d'una hora abans prop d'una boca de metro a l'avinguda Maria Cristina, al costat de les torres venecianes. La Guàrdia Urbana ha rebut l'avís cap a un quart de quatre de la matinada que hi havia una persona ferida però quan els serveis d'emergències hi han arribat no han pogut fer res per salvar-li la vida.

El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha descartat que el jove participés en els concerts i per aquest motiu ha recalcat insistentment que l'apunyalament no té res a veure amb els aldarulls de la Mercè. Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació per homicidi i els grups de l'oposició a l'ajuntament exigeixen explicacions. Denuncien la passivitat del consistori davant un suposat augment de la inseguretat a la ciutat.