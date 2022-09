Les detencions per violències sexuals han augmentat un 71% a Barcelona aquest estiu respecte al mateix període del 2019. Aquest augment coincideix amb l'increment de la seguretat a l'àmbit d'oci i el transport públic, amb la posada en marxa del Pla contra les violències sexuals. Així, s'ha passat de les 45 detencions el 2019 a les 77 d'aquests mesos de juliol i agost. Unes xifres que venen acompanyades d'un augment dels abusos sexuals d'un 63,5%.

Tot i la pujada de les detencions en aquest àmbit, les dades de la Guàrdia Urbana indiquen que Barcelona ha experimentat, en general, una frenada en els furts i robatoris violents al carrer aquest estiu. L'Ajuntament destaca, en aquest sentit, l'efectivitat del Pla d'Estiu, que ha incrementat el nombre d'efectius policials desplegats a la ciutat i ha establit més accions preventives.

Ampliar el dispositiu contra les violències sexuals

Les agressions i els abusos sexuals han crescut durant aquest estiu un 25,3% respecte al 2019. Pel que fa a aquest creixement, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assenyalat com a causes que ara es parla més del tema, que hi ha protocols especialitzats i l’empara que proporciona la nova llei del ‘només sí és sí’: “Això dona seguretat perquè moltes víctimes que abans no denunciaven, ara denunciïn”.

Pel que fa a les agressions sexuals, han registrat un descens del 21,6%, passant dels 60 als 47 casos. Els abusos sexuals, en canvi, han crescut un 63,5%, passant dels 74 als 121.

Durant aquest estiu, el Pla contra les violències sexuals s'ha centrat especialment en els entorns d'oci i el transport públic, garantint la seguretat de les dones al tancament i sortida dels locals. Ara, de manera coordinada entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, l'objectiu és ampliar aquest dispositiu en altres àmbits que s’establiran a partir de l’anàlisi de les dades i la intel·ligència policial.