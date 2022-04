La fi de les restriccions i la normalització de la pandèmia han permès que aquest estiu el turisme torni a agafar força. Davant d'aquesta reactivació de l'activitat turística, el ple de Barcelona ha aprovat que l'ajuntament impulsi un pla d'estiu abans del 30 de juny per gestionar l'arribada "massiva" de turistes. La proposta ha de contemplar "el màxim nombre de mesures" a diferents districtes de la ciutat per tal de descongestionar Ciutat Vella i l'Eixample, com la limitació de l'aforament.

El pla, plantejat per ERC, ha comptat amb els vots favorables tant de Barcelona en Comú com del PSC, però JxCat i el PP s'han abstingut. Cs, Valents i la regidora no adscrita hi han votat en contra. El líder del grup municipal republicà, Ernest Maragall, destaca el ferm propòsit de convertir la ciutat en un "referent de turisme" i ha instat a començar a treballar en el pla estratègic per aconseguir-ho.

Punts del pla La proposta d'ERC també ha de contemplar: Licitar "amb urgència" la contractació i reactivació de l'equip de visualització d'allotjaments il·legals i treballar en la implicació i la corresponsabilitat dels operadors turístics per dissenyar estratègies de futur .

i treballar en la implicació i la corresponsabilitat dels operadors turístics per dissenyar estratègies de futur Reclama mesures ja aprovades que encara no s'han implementat , com presentar un informe sobre la llicència municipal d'ocupació del domini públic per part dels grups organitzats per limitar-los a un màxim de 15 persones.

, com presentar un informe sobre la llicència municipal d'ocupació del domini públic per part dels grups organitzats per limitar-los a un màxim de 15 persones. Es reclama un altre informe sobre la capacitat de càrrega turística de la ciutat de Barcelona.

de la ciutat de Barcelona. Establir un calendari de la posada en marxa dels grups de treball dels Espais de Gran Afluència (EGA) per desplegar accions vinculades a la mobilitat i gestió de fluxos.

(EGA) per desplegar accions vinculades a la mobilitat i gestió de fluxos. Acord de ciutat que garanteixi els drets salarials i laborals de totes les persones que treballen en el turisme.

de totes les persones que treballen en el turisme. Reducció de la petjada ecològica del turisme a la ciutat o bé el creixement econòmic sostenible i inclusiu.

Limitar aforaments Una de les mesures que l'Ajuntament de Barcelona vol aplicar a la ciutat per gestionar el gran volum de turistes que s'espera per aquest estiu és limitar el nombre de visitants en alguns espais de la ciutat. La plaça de Sant Felip Neri és un dels llocs on es vol controlar el nombre de turistes, ja que el consistori considera excessiva la concentració de grups de visitants que es produeixen. L'Ajuntament estudia altres restriccions al turisme al centre de Barcelona, com limitar el nombre de persones per grup de turistes, així com l'ús dels altaveus o regular els Freetours. Els veïns es queixen del soroll i de les deixalles que deixen als carrers.

Abstenció de JxCat i PP JxCat s'ha abstingut perquè considera que hi ha qüestions essencials que queden fora i es mantenen posicions massa "ambigües". "Tenim una oportunitat de consolidar i fer de Barcelona una destinació urbana exemplar", han indicat. Per la seva banda, el PP ha argumentat l'abstenció perquè "tots els plans de turisme han fracassat" i ha retret a ERC i al govern municipal l'acord passat per un recàrrec a la taxa turística.



El grup Cs també s'ha mostrat contrari a fer un pla de turisme perquè no els "sembla pertinent". Valents ha assenyalat que el turisme "no és un mal, sinó un bé molt preuat" i ha criticat que amb una ciutat "bruta i amb creixent inseguretat" no es pot atraure turisme.