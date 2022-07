Les violències sexuals contra les dones han augmentat en els últims anys. Així s'ha donat a conèixer a la Junta Local de Seguretat de Barcelona que s'ha celebrat aquest dijous, presidida per l'alcaldessa Ada Colau i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Aquest augment està relacionat amb la pujada de les denúncies vinculades amb les lesions, les violències sexuals i la violència de gènere, sobretot els maltractaments en l’àmbit de la llar i el trencament de condemna.

Segons dades de la Junta, les agressions sexuals han pujat un 31% respecte al 2019 i un 6,54% respecte al 2021, i els abusos sexuals han crescut un 11,3% en relació amb el 2019 i un 9,09% respecte al 2021. Així, l'augment dels delictes sexuals, juntament amb la multireincidència, són els reptes que més preocupen aquest estiu als cossos de seguretat. Barcelona ha activat el Pla d'estiu, que incrementa els efectius policials

Menys fets delictius

Amb tot, en la Junta de Seguretat Local, s'ha destacat la rebaixa del 23 % dels fets delictius en els 5 primers mesos de l’any amb relació al mateix període que el 2019. Tot i això, el nombre de delictes denunciats ha augmentat un 40% respecte al 2021, un any encara marcat per les restriccions aplicades per contenir la pandèmia.