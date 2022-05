Barcelona espera un "estiu calent" per l'arribada massiva de turistes durant les pròximes setmanes, una vegada les restriccions de la Pandèmia ja han quedat en l'oblit. Aquest augment de visitants fa preveure que creixin també els delictes, especialment els furts dels qui van a la caça del turista. D'aquí que l'Ajuntament hagi apostat per un important reforç del nombre d'efectius de la Guàrdia Urbana encarregats de la vigilància als carrers i a les platges.

Reforç del nombre d'agents

El que ja es coneix com a operació estiu comptarà d'entrada amb un reforç del dispositiu d'un 12% més d’agents, 349 concretament. En total hi haurà més d’un miler d’agents vigilant cada dia vetllant per controlar la delinqüència i els actes incívics, que acostumen a augmentar entre juny i setembre.

“��️ El Grup de Platges actuarà amb una norantena d'agents sobre tots aquells fenòmens que es produeixen al litoral de la ciutat, amb l'objectiu de garantir la seguretat i mobilitat, preservant aquest espai públic com a lloc de convivència i civisme��



També hi haurà una dotació específica per les platges. Uns 90 agents de Guàrdia Urbana patrullaran a peu, en moto, en bicicleta o en quads adaptats per circular per la sorra. Coordinats amb els Mossos d’Esquadra, el dispositiu se centrarà també a evitar l'augment dels robatoris amb violència o les estrebades.