Ambient estival i gran afluència a les platges

Ambient estival i alta afluència de banyistes en el considerat primer dia de la temporada alta de bany a les platges metropolitanes. La temporada comença amb tots els serveis actius, des dels socorristes fins a l'assistència per a persones amb mobilitat reduïda, i enguany ja sense les restriccions d'aforament que s'havien implantat durant els pitjors moments de la pandèmia. La noveta principal d'aquesta temporada és que ja no es pot fumar a les platges de Barcelona, tot i que les sancions no es començaran a aplicar fins al mes de juliol.

“�� Barcelona estrena temporada de bany amb una alta afluència a les platges | @RTVECatalunya



�� A partir del juliol estarà prohibit fumar



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/yRkhKyqKnI“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 28, 2022

Fins a l'11 de setembre, ja hi ha en marxa tots els serveis municipals vinculats a la platja, com el de socorrisme, que tindrà horari extensiu i funcionarà entre les 10.30 i les 19.30 hores de forma ininterrompuda cada dia de la setmana. Hi ha 21 torres de vigilància a la sorra, segons ha informat el consistori, per als 80 professionals que hi treballaran aquesta temporada. Abans de l'inici de la temporada de bany d'estiu ha calgut condicionar les platges més afectades pels darrers temporals, com la Barceloneta i la de Sant Sebastià, on s'han abocat 8.000 metres cúbics de sorra.

Toc d'alerta de les platges metropolitanes L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) adverteix que la temporada de platges arrenca enguany amb un 15% menys de litoral practicable en comparació a l'estiu passat. En el tret de sortida oficial de l'època de bany, l'AMB lamenta que els temporals s'hagin endut la sorra de les platges properes al Delta del Llobregat, de Badalona i Montgat i exigeix a l'Estat que repari la situació amb mesures "urgents" per aquest estiu i actuacions estructurals a més llarg termini. 00.47 min Les platges metropolitanes preveuen acollir 10 milions de banyistes | MAITE BOADA Un dels casos més greus és el de Montgat, on només ha quedat practicable una de les set platges del municipi. Si abans hi havia dos quilòmetres de platja, ara escassament se'n poden utilitzar 500 metres. També és greu la situació que denuncia El Prat de Llobregat, on ja donen la temporada per perduda. L'alcalde, Lluís Mijoler, explica que les aportacions de sorra anual del port de Barcelona, aproximadament uns 100.000 metres cúbics, no han arribat. 01.20 min Arrenca la temporada alta a les platges Aquesta manca de sorra ha fet que a platges que habitualment diposaven d'uns 300 metres de llarg disponibles per als banyistes ara no en quedi pràcticament res i s'hagi format l'anomenada berma, és a dir, un graó a tocar de l'aigua amb grans roques i sense espai per les persones. El canvi climàtic està accelerant un procés de pèrdua de superfície de sorrals que és característic de l'àrea mediterrània, subjecta als efectes dels temporals i les llevantades. Es calcula que entre el 2014 i 2017 ja s'havia perdut un 20% del total de la superfície de platja disponible, i sense actuacions immediates i una planificació a mig termini la situació es complicarà.

Condicions de seguretat Més enllà de la sorra i l'espai disponibles, les platges metropolitanes de Barcelona estrenen temporada amb millores d'accessibilitat i sense límits d'aforament després de dos anys de controls per la pandèmia. Enguany hi haurà 21 torres de vigilància i uns 80 socorristes vetllaran per la seguretat dels banyistes. 01.48 min Arriba la temporada alta a les platges Els especialistes demanen que el servei de salvament s'adapti al canvi d'hàbits de la població i, per exemple, que els horaris del personal tinguin certa flexibilitat.

Les meduses ja són aquí La temporada de bany comença amb una temperatura de l'aigua anormalment alta i això ha comportat que les meduses hagin fet acte de presència al litoral més aviat de l'habitual. També hi han contribuït altres factors, com ara la menor presència de depredadors i una disponibilitat més gran de menjar. 01.09 min Més meduses i durant més temps No només hi ha més quantitat de meduses sino també un ventall més ampli d'espècies, cosa que fa pensar que hi seran més temps de l'habitual. Segons els biòlegs de l'Institut de Ciències del Mar, el normal és que les meduses es reprodueixin una vegada a l'any però algunes espècies pot ser que tinguin més d'un cicle reproductor per temporada. L'aigua del mar fins a 5 graus més càlida de l'habitual Fa uns dies a Tarragona es van haver de fer 4 assistències per picada de medusa i alguns protocols han canviat.