La calorada excepcional del cap de setmana passat també es fa notar en la temperatura de l'aigua del mar. Aquests dies, bona part el mar mediterrani occidental es troba entre 4 i 5 graus més càlid de l'habitual.

“El #MediterraneoOccidental presentan una de las anomalías de la temperatura superficial del agua del mar más cálidas del mundo: entre 4-5 ºC, o más , a fecha de 24 de mayo de 2022. #SST

Vía ClimateReanalyzer pic.twitter.com/zZ89kDNomt“ — RAM Revista del Aficionado a la Meteorología (@RAM_meteo) May 26, 2022

Una anomalia notàblement positiva que es noten a les aigües de la costa catalana. A l'Estartit, la temperatura de l'aigua del mar es troba al voltant dels 19 ºC, uns dos graus per sobre la mitjana per l'època. També a la costa de Barcelona, on l'observador Diego Lázaro ha mesurat una anomalia positiva de 4,5 ºC. Això vol dir que l'aigua es troba a 22,4ºC, la temperatura més alta registrada durant la setmana 20 de l'any, amb dades des de 2006. "L'ascens de la temperatura de l'aire, l'elevada insolació i una situació marítima molt tranquil·la han afavorit aquest fort increment de la temperatura a la capa d'aigua més propera a la superfície del mar", detalla Lázaro.