Les costes de Catalunya han patit les últimes setmanes una important regressió pel temporal marítim Cèlia i moltes d'elles continuen en molt mal estat. La situació preocupa a les autoritats locals, que són conscients que les platges són el seu principal atractiu turístic. Demanen solucions a llarg termini perquè aquest problema no es repeteixi cada cop que hi ha un temporal marítim.

Els comerciants, restauradors i hotelers també es mostren preocupats per si la situació de les platges té conseqüències en les seves reserves.

El fort onatge del mes passat ha perjudicat greument el litoral de Tarragona. És el cas de la platja de Roda de Barà , on fa un mes hi havia 20 metres d'arena. Ara, la sorra està pràcticament desapareguda de la part nord i l'escullera ha quedat al descobert. La situació es repeteix a la localitat d' Altafulla , on la platja es va construir de forma artificial als anys 90 i els temporals afecten directament la zona comercial.

L'AMB obrirà passos de rieres i pluvials

L'Àrea Metropolitana de Barcelona reforçarà la protecció de les platges del delta del Llobregat per obrir nous passos de rieres i pluvials cap al mar per reduir els danys en el cas que arribin nous temporals. El pla contempla una neteja manual i no es preveu que es retirin les restes vegetals. En total, es reforçaran els tancaments dels més de 10 km de dunes.

“L'àrea metropolitana de Barcelona reforçarà la protecció de les platges del delta del Llobregat per l'important procés de regressió que han patit | #ElVespre @quimbarnola @RTVECatalunya



➕ https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/OGszKa5m4a“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 11, 2022

En plena Setmana Santa i Pasqua, els pobles turístics acceleren el condicionament de les platges, moltes danyades pel fort onatge persistent. És el cas de les platges de la Ricarda i Ca l'Arana i les dunes protegides del Remolar - la Roberta, molt a prop de l'aeroport del Prat. El temporal Cèlia ha augmentat la regressió de les platges i moltes d'elles han perdut molta sorra. Per evitar futurs episodis, l'AMB ha creat un pla d'intervenció i neteja en coordinació amb el Consorci dels espais naturals del Delta del Llobregat.

A Gavà ha passat el mateix i l'alcaldessa, Gemma Badia, ha reclamat mesures immediates per reposar la sorra perduda i garantir la temporada de platja. Segons Badia, les aportacions d'arena que es fan cada any no són suficients per solucionar aquesta regressió i demana solucions a llarg termini, com les estructures situades a 50 metres mar endins.