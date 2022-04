La Setmana Santa d'enguany tindrà dues cares: una primera amb núvols i pluja, i una segona amb sol i bonança. Dilluns encara va ser una jornada càlida. En canvi, dimarts i dimecres hem tingut més núvols, pols sahariana i precipitacions conseqüència d'una borrasca formada sobre les Balears. A banda de la regada, la neu del Pirineu ha tornat a quedar marró per la pols en suspensió, mentre que a la costa, el vent i l'onatge han estat els protagonistes. Ara bé, la borrasca dijous s'allunyarà ial fer-ho recuperarem l'estabilitat.

Més sol i caloreta els dies claus de Setmana Santa

La segona meitat d’aquesta Setmana Santa estarà marcada per les altes pressions i per una pols sahariana que anirà marxant. Per tant, entre Divendres Sant i Dilluns de Pasqua veurem un cel més blau i també tindrem més sol. Pel que fa a temperatures, després de la baixada tèrmica de la primera part de la setmana, a finals de setmana arribarà una massa càlida africana que farà pujar els termòmetres. Així, dijous les temperatures seran més altes, entre divendres i dissabte alguns termòmetres rondaran entre els 25 i gairebé 30 ºC. Diumenge i Dilluns de Pasqua, baixaran una mica però es mantindrà l’ambient molt primaveral.