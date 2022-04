La neu del Pirineu torna a quedar tenyida de marró

El canvi de temps previst pels primers dies de Setmana Santa ha anat precedit per l’entrada del vent del sud i d’una massa d’aire càlid que també arrossega molta pols sahariana procedent del nord del desert del Sàhara. Juntament amb l’aproximació d’un front fred, ja han caigut els primers ruixats de fang a l’oest i de forma dispersa en altres punts del territori. La pols sahariana també s’ha dipositat sobre la capa de neu que encara trobem en moltes zones de muntanya del Pirineu, deixant-la de color marró.

Aquest fenomen ja es va donar a mitjans de març, llavors va comportar l’activació d’un avís preventiu per alta contaminació. Aquest episodi, ja ha començat a empitjorar la qualitat de l’aire, però de moment no s'ha activat cap avís. Aquest dimart, a Gandesa, Igualada, Terrassa i Sant Andreu de la Barca, la qualitat de l'aire ja era regular a causa de les elevades concentracions de partícules PM10. Tot i això, la previsió es que les concentracions augmentin, sobretot a l’àrea metropolitana de Barcelona i en zones elevades.

“�� 12/04/2022 �� Avui la #QualitatAire es preveu que sigui entre bona i regular PM10: tendiran a augmentar per intrusió de pols africana. Seran moderats a l'àrea metropolitana i en punts elevats del territori ➕ info: https://t.co/BXghOvvum8 #XarxAire pic.twitter.com/ThcukOj5Om “

Fort onatge a la costa

L’entrada del vent de gregal i llevant a la costa altera la situació marítima al litoral català, on les onades ja ha fregat els 4 metres mar endins. En aquest sentit, hi ha diversos avisos activats per onades de 2 a 3 metres, fins aquest dimecres. A més, s'ha activat la prealerta INUNCAT a la Costa Brava i Costa Central, aquest dimarts. Dimecres s'afegirà a l'avís la Costa Daurada i el Delta de l'Ebre.