Activat l'avís preventiu d'alta contaminació

L’entrada de pols en suspensió d'origen saharià que ens acompanya des del passat dijous 24 de març ha empitjorat considerablement la qualitat de l’aire de bona part del territori, especialment pel que fa a les concentracions de partícules d’un diàmetre inferior als 10 µm.

Des de diumenge s’han superat els 50 µg/m³ de mitjana diària a poblacions com Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Sant Vicenç dels Horts i, també, a Juneda, Manlleu, Lleida i Sort. Ara bé, destaquen l es concentracions de 111 µg/m³ al Montsec.

Per què s’ha activat l’avís?

La intrusió de pols en suspensió començarà a minvar la nit d’aquest dimarts . L’entrada en joc d’un solc d’aire fred en altura i la formació d’una borrasca al voltant de les Balears afavorirà la dispersió i l’allunyament d’aquestes partícules. A més, la previsió és que a finals de setmana predomini el vent del nord que netejarà l’atmosfera i afavorirà que la visibilitat sigui excel·lent, allà on el cel estigui més serè.

Com a conseqüència del canvi climàtic, s'accelerarà la desertització , especialment en les zones àrides i semiàrides d'Europa. A Espanya, es donen aquestes condicions ambientals: una geomorfologia favorable a l'erosió del sòl, l'increment de la temperatura i la reducció de precipitació. En aquestes regions més àrides és on els episodis de pols del Sàhara augmentaran durant les pròximes dècades . Xavier Basagaña, investigador del ISGlobal, assegura que a les Illes Canàres ja han constatat aquesta nova realitat durant els mesos d'hivern.

Hi haurà més intrusions de pols sahariana en un futur?

Efectes sobre la salut

Això té efectes en la salut, augmentant el nombre d’hospitalitzacions i defuncions per problemes respiratoris i cardiovasculars. A l'àrea metropolitana de Barcelona moren prematurament prop de 3.500 persones a l'any per la contaminació de l'aire. A més, les mascaretes ens serveixen de protecció davant d'aquestes partícules de pols. Els experts adverteixen que hem de reduir la contaminació antròpica per deixar marge a aquestes irrupcions de pols del Sàhara.

Mentre duri aquest episodi preventiu d'alta contaminació les administracions recomanen a la població: