Força neu al Pirineu a les portes de Setmana Santa

S’apropa la Setmana Santa i una de les destinacions preferides per moltes persones és anar a fer les darreres esquiades de la temporada. Enguany estan de sort per què les nevades tardanes ens deixen un Pirineu ben farcit de neu a les portes d'una setmana festiva per molts.

Pistes d'esquí del Pirineu Occidental

Les últimes nevades garantiran la pràctica de l’esquí aquest primer cap de setmana de Setmana Santa amb molt bons gruixos al Pirineu Occidental amb mínims de 40/80 cm i màxims de més d’un metre de neu, fins i tot 2 metres a les cotes més altes de Baqueira i Tavascan. La neu la trobareu entre pols i dura, igual que al Pirineu Oriental, aquí amb gruixos d’entre 30 cm a més d’un metre de neu.

Pistes d'esquí del Pirineu Oriental