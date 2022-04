Nevades excepcionals al Prepirineu i gelades extenses

Tercera matinada de glaçades tardanes a l’interior. Tot i que han estat més febles que la nit anterior, molts termòmetres han baixat entre els 0 i els -3 ºC. Al Pirineu, les gelades han estat fortes. Temperatures entre 5 i 10 graus més baixes per l’època que ja han tingut les seves conseqüències negatives en l’àmbit de l’agricultura.

“��Ja no plou ni neva enlloc. El fred, però, és ben viu! Les glaçades són fortes al Pirineu, extenses a l'interior, però més febles que ahir. Les temperatures han pujat una mica a Ponent i al sud, per on arriben alguns núvols.



➕https://t.co/MeXrBHZ5Su pic.twitter.com/omfsGMyyqv“