Prohibició de llançar pirotècnia a prop de zones forestals, drons de vigilància per controlar possibles incendis i recorreguts segurs per les persones que tornin a casa amb transport públic. Aquestes són algunes de les mesures que l'Ajuntament de Barcelona implantarà la nit del 23 de juny per la revetlla de Sant Joan. Aquest any no hi haurà gairebé restriccions sanitàries, però hi serà un desplegament sense precedents a la ciutat per evitar possibles incendis i garantir la seguretat dels ciutadans.

Aquestes mesures formen part del dispositiu especial que l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa per la revetlla de Sant Joan. S'ha aprofitat l'anàlisi que es va realitzar el 2019 durant festa de Sant Joan i que ha servit "per identificar oportunitats de millora de la gestió". Així, l'equip de treball de l’Ajuntament de Barcelona acordarà les accions a emprendre "per reduir l’impacte social i ambiental que genera".

Més agents de la Guàrdia Urbana La Guàrdia Urbana desplegarà un dispositiu a tota la ciutat i mantindrà especial atenció als espais on es puguin produir aglomeracions per assegurar-se que s'estan complint les mesures sanitàries contra la covid.

També tindrà els ulls posats en llocs on hi hagi llenya, fustes o materials emmagatzemats que puguin ser utilitzats per encendre fogueres sense autorització.

Control d'incendis Atès el nombre d'incendis que s'estan vivint a Catalunya des de fa dues setmanes, el Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament també posarà en marxa el seu dispositiu per tal de donar resposta a les necessitats que puguin sorgir. En aquest sentit, l'Ajuntament recomana no llançar pirotècnia a prop de les zones forestals de la ciutat i prohibeix dur a terme qualsevol activitat amb foc a menys de 500 metres de les zones boscoses de Collserola o Montjuïc. Incendis forestals: Catalunya, en alerta per alt risc d'incendi Els efectius de Bombers de Barcelona també treballaran desplegats per tota la ciutat per tal d’atendre les possibles demandes que es puguin produir i augmentaran les seves dotacions d’extinció d’incendis. Durant la nit, el Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament prestarà atenció a la zona forestal, perllongant el dispositiu de vigilància en aquest àmbit de la ciutat fins ben entrada la nit.

Dispositiu a les platges Les platges de la ciutat acolliran unes 60.000 persones per Sant Joan, segons preveu l'Ajuntament, i romandran obertes durant tota la nit. Per això l’Ajuntament ha preparat un conjunt de mesures per tal de garantir l’ús d’aquest espai: Es canalitzaran els fluxos d’entrada a la platja de la Barceloneta facilitant entrada pels extrems de la platja.

També es treballarà per evitar la celebració de festes no autoritzades i la instal·lació d’equips de música no autoritzats als establiments, sobretot a la zona de platges.

366 treballadors vetllaran per la neteja La revetlla de Sant Joan comptarà amb un dispositiu de neteja extraordinari format per 91 equips i 366 treballadors i treballadores. Enguany es recupera el dispositiu dels anys anteriors a la pandèmia. Les tasques de neteja extraordinàries començaran el matí del dia 23 amb les tasques de preparació de la platja, el passeig i els accessos. Les feines principals a realitzar són la distribució de les papereres i contenidors de reforç. S’instal·laran un total 2.685 papereres de cartó com a reforç a la sorra i al passeig, que se sumen a les 238 papereres ja existents a les platges. També s’instal·laran 124 contenidors addicionals (71 d'envasos, 18 de vidre i 35 de resta) a més de 19 banyeres per a residus, 11 per a envasos i 8 per a resta. Les tasques de neteja no només es realitzaran a les platges sinó també als voltants, a espais com el Parc del Poblenou, Vila Olímpica, Front Marítim, accessos a la platja i en els itineraris al metro.

Punt Lila a les platges i 8 recorreguts segurs Les platges de Barcelona comptaran amb un Punt Lila amb l'objectiu d'oferir un servei de sensibilització, prevenció i atenció a les possibles víctimes de violència masclista i LGTB-fòbiques en aquest entorn. Aquest Punt Lila entrarà en funcionament a les 22.00 h de la nit del 23 i estarà operatiu fins a les 3:00 h de la matinada del 24. “�� Arriba la nit més curta de l'any, #SantJoanBCN. Aquest any la celebrem sense mascareta ni distàncies, però amb #RespectBCN.



�� Activem un dispositiu municipal especial per garantir la mobilitat, la neteja i la seguretat durant la revetlla.



T'ho expliquem ���� pic.twitter.com/6LtsD1Bdyt“ — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) June 20, 2022 Disposarà d’un punt fix situat a l’edifici de la Direcció de Platges (espigó del Bogatell), amb espai per acollir persones en cas necessari. A més, es comptarà amb 5 parelles itinerants que operaran al llarg de les diferents platges, amb la finalitat d’intervenir des de la prevenció i l’atenció amb la població que es desplaça a la zona. D'altra banda, hi haurà 8 itineraris segurs des de les zones d'oci al transport públic, vigilat per agents de la Guàrdia Urbana per evitar situacions d'agressions sexuals o assetjaments. S'ha tingut en compte la protecció dels possibles recorreguts que fan els i les ciutadanes per tornar a casa. Les patrulles assignades a aquest servei efectuaran parades en zones fosques que per la seva localització, falta d’il·luminació, o perquè siguin espais poc transitats, puguin ser més atractius pels possibles agressors.