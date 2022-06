Es manté actiu el foc de Baldomar i el de Peramola

Incendis controlats (ja no hi ha flames dins el perímetre)

Incendis estabilitzats (hi poden haver revifades de foc dins el perímetre però no fora)

Minut a minut

22:33 - Aquest dilluns es desactiva el nivell 3 del Pla Alfa i es manté el nivell 2 a comarques de Ponent i la Catalunya Central, per una millora de les condicions meteorològiques motivada per una baixada de temperatures, un increment de les humitats relatives i una reducció del vent.

�� Aquest dilluns es manté el nivell 2 del Pla Alfa a 14 comarques de Ponent i la Catalunya Central



22:04 - Últim recompte del dia de l'afectació dels incendis forestals que encara no estan controlats, és a dir, que estan actius o estabilitzats.

21:55 - Els principals incendis dels últims dies s'han concentrat en zones de difícil accés de tres comarques de Lleida: la Noguera, el Solsonès i l'Alt Urgell.

21:03 - Tot i que les condicions meteorològiques tendiran a millorar la setmana vinent, el Govern es planteja dictar mesures de prevenció especials pensant en la revetlla de Sant Joan. El president de la Generalitat assegura que es decidiran entre dimarts i dimecres "en funció de la previsió meteorològica".

��️ @perearagones: "En funció de la previsió meteorològica es faran les que siguin absolutament necessàries"#IFBaldomar #IFPeramola



20:36 - Les més de 3.000 hectàrees que han cremat només en els últims 5 dies situen ja aquest any com el segon pitjor de l'última dècada, i quan encara no ha començat l'estiu.

19:53 - Els Bombers continuen treballant per estabilitzar dos incendis que estan actius: un a Baldomar/Artesa de Segre, a la Noguera, i l'altre entre Peramola i Oliana, a l'Alt Urgell. Des de dimecres han hagut d'actuar en més de 200 focs.

19:40 - L'incendi que crema des del migdia entre Peramola i Oliana, a l'Alt Urgell, continua guanyant terrent però molt més lentament.

18:07 - Uns treballs agrícoles poden ser l'origen del foc que s'ha declarat aquest migdia a l'Alt Urgell, entre Peramola i Oliana.

�� La superfície afectada és d'unes 65 hectàrees#IFPeramola



17:55 - Millora la situació a la Terra Alta. Els Bombers donen per controlat el foc que s'havia declarat a primera hora del matí entre Bot i Horta de Sant Joan.

�� Això vol dir que ja no hi ha flames al perímetre



�� Ha afectat unes 6,6 hectàrees#IFBot



17:01 - Augmenta la superfície afectada pel foc entre Peramola i Oliana, a l'Alt Urgell. De moment, no hi ha nuclis de població amenaçats. Hi treballen 44 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris.

�� En menys d'una hora s'ha duplicat i ja són 60 hectàrees#IFPeramola



16:22 - Es repeteix la història de dissabte i els Bombers han de desviar efectius per combatre un nou incendi que s'ha declarat al migdia a l'Alt Urgell, entre Peramola i Oliana.

�� Hi treballen 35 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris



�� Afecta unes 25 hectàrees#IFPeramola



15:20 - Es declara un nou incendi a l'Alt Urgell, entre Oliana i Peramola.

�� El foc afecta la zona del Roc de Rombau i es mira d'evitar que s'obri cap a la serra d'Aubenç



�� Hi treballen 13 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris#IFOliana #IFPeramola



15:16 - L'incendi que s'ha declarat aquest diumenge a la Terra Alta ha cremat una mica més de 6 hectàrees.

14:35 - Les condicions meteorològiques milloren però el vent que bufarà durant la tarda manté en alerta els serveis d'extinció d'incendis.

02.03 min Catalunya pateix més de 200 focs en 5 dies

14:23 - El foc de la Noguera ha afectat unes 2.700 hectàrees. Els Bombers confien poder estabilitzar-lo abans que acabi el dia però els preocupa l'acció del vent que pot complicar les coses.

01.13 min L'incendi de la Noguera afecta unes 2.700 hectàrees

13:03 - Segons dades provisionals del cos d'Agents Rurals, la superfície afectada per l'incendi de La Noguera supera les 2.700 hectàrees.

11:50 - Des de dimecres els Bombers han actuat en 200 incendis, una mitjana de 50 al dia.

11:33 - Els Bombers afronten el cinquè dia de lluita contra el foc amb l'atenció posada al vent que anirà guanyant intensitat durant el dia a la meitat sud i a Ponent.

��️ David Borrell: "Preocupa la meitat sud del país i Ponent pel vent que anirà entrant"#IFBaldomar



11:19 - Des de dimecres s'han declarat a Catalunya una mitjana de 60 incendis diaris. Les condicions meteorològiques han millorat una mica però el risc d'incendi segueix sent elevat.

��️ Joan Delort: "La cosa no s'ha acabat"#IFBaldomar



10:52 - Els Bombers treballen per controlar al llarg del dia l'únic incendi que encara queda actiu, el de la Noguera. Segons dades provisionals, ha afectat fins ara unes 2.600 hectàrees.

��️ Bernat Solé: "El foc no està apagat"#IFBaldomar



10:25 - El Pla Alfa per aquest diumenge manté 93 municipis de 13 comarques en el nivell 3. Segueix restringit l'accés a alguns espais naturals.

⛔ Segueixen tancats els accessos als espais de Baronia de Rialb, Montsec d’Ares, Montsec de Rúbies i Montsant



09:52 - Gairebé tot el país presenta aquest diumenge un risc alt d'incendi.

09:30 - Els Bombers estableixen com a prioritat del dia estabilitzar el flanc dret de l'incendi de Baldomar / Artesa de Segre, a la Noguera.

09:21 - Estabilitzen l'incendi de Bot, a la Terra Alta.

08:30 - 17 dotacions terrestres i un helicòpter treballen en l'extinció d'un incendi entre Bot i Horta de Sant Joan, a la Terra Alta.