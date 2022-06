Una bona gestió forestal és clau per evitar els incendis

El canvi climàtic, les modificacions de paisatge i l’abandonament rural han conformat un còctel perfecte per als incendis forestals aquest estiu. Els experts reclamen una gestió forestal eficient, la clau per evitar incendis com els que s’estan produint.

01.26 min Els experts reclamen una gestió forestal eficient per fer front als incendis | Sergi Bassolas

Els agents rurals estan en màxima alerta i no treuen la vista del bosc.

“Davant l'elevat perill d'incendi forestal, els agents rurals estan en màxima alerta i no treuen la vista del bosc.



�� Vigilen les linies electriques i la gent que hi passa | @Olga_Rguez @RTVECatalunya pic.twitter.com/0M5ir5Bgm3“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 17, 2022