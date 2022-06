Serveis informatius Ràdio 4 Els experts reclamen una gestió forestal eficient per fer front als incendis 01:26 El canvi climàtic, les modificacions de paisatge i l'abandonament rural han conformat un còctel perfecte per als incendis forestals aquest estiu. Els experts alerten que l’expansió de la superfície forestal és d’una intensitat molt gran, sovint ignorada. El canvi climàtic, les modificacions de paisatge i l’abandonament rural han conformat un còctel perfecte per als incendis forestals. Per això reclamen una gestió forestal eficient | Sergi Bassolas Más opciones

[an error occurred while processing this directive]