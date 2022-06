La Generalitat restringirà l'accés als parcs naturals durant l'estiu

El director general de Prevenció i Extinció d'Incendis de la Generalitat, Joan Delort, admet que durant l'estiu és molt probable que faci falta tancar alguns parcs naturals però nega que això sigui cap gran novetat. De fet l'any passat, i també el 2019, ja es van tancar puntualment els accessos a parcs com el del Cap de Creus, el Montsec o Montserrat, entre d'altres.

“�� Els Agents Rurals tanquen els accessos als parcs naturals de #Montserrat, el #Montsant, el #Montsec, la Baronia de Rialb i el Montmell per risc d'incendi. S'activa el nivell 3 del Pla Alfa a 270 municipis | @RTVECatalunya pic.twitter.com/s8IJGUhNrU“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 11, 2021

“Queda restringit l’accés al Parc Natural del Cap de Creus per risc d'incendi forestal. Els agents Rurals també han activat el nivell 3 del Pla Alfa a 10 municipis de l’Alt Empordà | @RTVECatalunya pic.twitter.com/ICakvDUQ4a“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 23, 2021

A comarques com el Pallars, el Solsonès i la Noguera, diu el director general, les restriccions de mobilitat ja són una realitat i el cap de setmana és possible que s'implanti alguna mesura d'aquest estil.

En tot cas, Delort assegura que al Departament d'Interior són partidaris d’aplicar mesures de contenció però de forma molt prudent: "no podem anar a matar tot el que és gras i a la pagesia se l’ha de cuidar. El que no podem fer és que pel fet que hi hagi un risc que una màquina pugui provocar un incendi prohibir-ho tot".

En aquest sentit, la Generalitat sempre intentarà buscar un equilibri entre tots els interessos en joc. Segons Delort, "ens hi va l’economia del país, i aquestes mesures dràstiques les hem d’implantar en moments que objectivament ja no ens queda cap altre recurs i només en aquells indrets on cal adoptar-les".