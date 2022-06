Jaume Collboni obre la porta a apujar l'import de les sancions contra l'incivisme

El primer tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona i líder del PSC al consistori, Jaume Collboni, obre la porta a endurir les sancions contra l'incivisme i posa d'exemple les sancions per beure alcohol al carrer o el soroll: "Hem de plantejar incrementar i endurir les sancions que preveu l'ordenança de civisme". Collboni diu que aquest 2022 ja han posat més sancions que durant tot l'any 2019: "Si no n'hi ha prou, haurem de pujar l'import de les sancions".

En una entrevista al Cafè d'Idees, Jaume Collboni diu que la gent s'ha de prendre l'ordenança seriosament i que actuaran amb autoritat i determinació: "La gent que consumeix alcohol al carrer, en lloc dels 100 euros que els imposem ara que en paguin 1.000". L'ordenança municipal de Barcelona sobre civisme ja qualifica de greu el consum d'alcohol al carrer i preveu una forquilla de sancions d'entre 750 euros a 1.500.

Amb relació a la propera Revetlla de Sant Joan, Jaume Collboni ha assegurat durant l'entrevista que començaran a buidar a les 5 de matinada "com altres anys". Collboni diu que no sap a quina hora es tancaran els 'xiringuitos' de les platges de Barcelona i que dilluns donaran a conèixer tot l'operatiu. Fonts municipals consultades per aquest mitjà han rectificat posteriorment les paraules de Collboni i confirmen que el desallotjament de les platges de Barcelona es farà a partir de les 6 del matí.

"Volem anar reduint els creuers d'un dia"

Jaume Collboni assegura que el consistori està treballant per reduir el nombre de creuers d'un sol dia: "Estem treballant per anar-los reduint, no els que fan base a la ciutat". Collboni diu que els que fan base a la ciutat fan pernoctacions i hi estan més dies. El tinent d'alcaldia ha fet una defensa del turisme a la ciutat recordant que molts serveis es poden gaudir gràcies al turisme: "La indústria turística és molt important per Barcelona. Els nostres museus no serien sostenibles sense turistes. També restaurants o taxis".

“☕ @jaumecollboni defensa que el consistori ja està treballant per reduir els creuers d'un dia, no els que fan base a la ciutat | @pscbarcelona



��️ "Més de base i menys d'escala. Això ja ho estem fent".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/NCxmYL1j9o“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 17, 2022

Amb relació a la celebració dels Jocs Olímpics d'hivern, Collboni assegura que hi ha una "magnífica feina" per part del COI i segueix apostant per una candidatura que inclogui l'Aragó: "Hem de deixar que el Sr. Blanco acabi la seva feina i ha d'integrar l'Aragó. És una bona idea per afavorir el diàleg i la reconciliació".