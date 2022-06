Jaume Collboni obre la porta a apujar l'import de les sancions contra el soroll i l'incivisme en general. En concret, proposa apujar de 100 euros a 1.000 euros la sanció per consumir alcohol al carrer. "Hem de plantejar incrementar i endurir l'ordenança de civisme", diu el primer tinent d'alcalde de Barcelona. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que el consistori vol consolidar el màxim de terrasses possibles, però cal anar "pas a pas fent que la normativa es compleixi". El president del PSC Barcelona explica que la previsió és buidar les platges per Sant Joan a les 5 de la matinada.

Insisteix que serà el candidat del PSC a les municipals i diu que, si hi ha dues candidatures, es faran primàries a la tardor. Explica que Miquel Iceta li ha confirmat reiteradament que no vol ser candidat, i que a ell no li interessa ser ministre. I creu que les municipals seran una lluita entre ell i Ernest Maragall: "És el model més allunyat del que nosaltres representem i amb qui confrontarem més".

Defensa que "evidentment" Barcelona necessita el turisme i que el límit el marquen els 70.000 llits de la ciutat. Diu que el consistori ja està treballant per reduir els creuers d'un dia, no els que fan base a la ciutat. I considera que cal defensar la taula de diàleg per "desinflamar el conflicte polític".