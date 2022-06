Toni Cantó: "S'han de normalitzar els governs amb Vox"

El director de l'Oficina de l'Espanyol a la Comunitat de Madrid, Toni Cantó, defensa a Vox com a partit constitucionalista i creu que s'ha d'anar normalitzant que pugui governar amb PP per treure el PSOE dels governs: "S'han de normalitzar els governs amb Vox. Vox és bo per a Espanya". En una entrevista al 'Cafè d'idees', Cantó no creu que hi hagi un fenomen d'extrema dreta a Espanya: "Existeix l'extrema esquerra, la CUP, Podemos o ERC i els del 3%". Toni Cantó diu que s'està demonitzant a Vox mentre està demostrant que on governa "no passa res": "Si el PSOE creu que el perill és Vox, que els deixi governar. A Castella i Lleó governen i no passa res".

"Santiago Abascal és un home bo" L'exdiputat d'UPyD diu que s'ha reunit diverses vegades amb Santiago Abascal i "és un home bo" al que li va tocar viure el pitjor al País Basc: "No entenc que alguns catalans es fotografiïn amb dirigents abertzales i ho normalitzin". Cantó s'ha mostrat partidari de limitar la presència dels partits nacionalistes si no superen el 5%: "que no decideixin al Congrés què fer a Espanya i deixar-los l'espai de representació al Senat". “☕ @Tonicanto1 descarta entrar a Vox perquè ja està de sortida de la política | @OficinaEspanol



"Catalunya està empobrint als ciutadans" Toni Cantó afirma que són els nacionalistes el que ataquen l'espanyol i els que impedeixen que es pugui educar en espanyol. Cantó creu que el retrocés del català es deu a l'atac "de la societat nacionalista" a les famílies que volen educar els seus fills en la seva llengua materna: "Demanem un 25%, no demanem ni la meitat". El director de l'Oficina de l'Espanyol defensa que "prohibint l'espanyol a Catalunya" s'empobreix a la ciutadania, perquè és "una eina per crear riquesa i llocs de treball". “☕ @Tonicanto1 explica per què considera que el català retrocedeix: assenyala TV3 | @OficinaEspanol



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/fi5ZC4VhVI“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 16, 2022 Cantó critica a TV3 per "treballar en contra del 50% de la societat" i de fer entrevistes "indecents" i posa l'exemple d'una entrevista a Arnaldo Otogui. Toni Cantó acusa la Corporació de ser una televisió "política" i diu que està a favor que les cadenes de televisió públiques promoguin la llengua i el sector audiovisual. Acord al Parlament per blindar el català a l'escola