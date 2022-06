Lluís Rabell: "El 'procés' s'ha acabat, el problema polític no"

L'exdiputat de Catalunya Sí que es Pot i activista veïnal, Lluís Rabell, diu que el 'procés' polític independentista "s'ha acabat", però creu que "sota les cendres i l'amargor" que ha deixat el 'procés' "couen les brases": "El procés s'ha acabat, però el problema polític no". D'aquesta manera, Rabell critica el Govern de la Generalitat per "poc operatiu" i amb els "socis barallats", i afirma que s'enfronten dues visions del nacionalisme: "És una pugna entre l'espai postconvergent i ERC pel control d'un aparell de 34 mil milions d'euros".

En una entrevista al 'Cafè d'idees', Rabell defensa que el 'procés' va ser "capturat per les elits governants" per "esclafar i encotillar" la protesta contra les retallades i lamenta que la "destrossa" que es va produir han deixat "ferides mal tancades".

"L'Esquerra alternativa no va tenir una posició clara"

Rabell considera que "el problema" és que Ada Colau manté un hiperlideratge dins dels Comuns: "Té un ' efecte eucaliptus ' perquè no permet al seu voltant que sorgeixin de manera fàcil relleus. No és una crítica, és una constatació ".

Amb relació a la tercera candidatura d' Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona, Lluís Rabell compara a Colau amb Leo Messi i diu que és l'única opció per tenir alguna possibilitat de repetir l'alcaldia : "Si es volia tenir alguna possibilitat a Barcelona 'Messi' havia de jugar ".

"Ens costa menys imaginar la fi del món que la fi del capitalisme"

Lluís Rabell ens parla del seu llibre 'La izquierda desnortada', on defensa que seria "poc raonable que la revolució no fos possible" davant les tensions arreu del món, "quan el segle XXI havia de ser el de la pau universal", i està "ple de guerres": "Ens costa menys imaginar la fi del món que la fi del capitalisme".

En aquest llibre reflexiona que en Podemos o els Comuns hi ha un tall generacional que veu la generació anterior com a fracassada: "Es pensaven que anaven a inventar el món. Però en el foc nou han recuperat experiències que ja teníem abans".