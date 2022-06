Lluís Rabell critica un Govern que considera poc operatiu i que enfronta dues visions del nacionalisme. "El 'procés' s'ha acabat, el problema polític no", diu l'activista veïnal i exdiputat del Parlament. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, lamenta que la "destrossa" que es va produir durant la seva etapa política "ha deixat petja": "El 'procés' ha acabat com a gran efervescència, però les ferides estan mal tancades". L'expresident parlamentari de Catalunya Sí Que es Pot recorda que el 'procés' va ser "capturat per les elits governants" per "esclafar i encotillar" la protesta contra les retallades. Assegura que no es va sentir sol defensant el seu posicionament, ja que cal saber "nedar contracorrent". Diu que els Comuns tenien la il·lusió de mantenir un espai que evités la confrontació: veu com "un error" pensar que es podia mantenir un espai polític que evités la "lluita política" del 'procés'. I creu que el lideratge de l'alcaldessa de Barcelona té un "efecte eucaliptus" perquè no permet que hi hagi relleus: "Si es volia tenir una possibilitat a Barcelona, Messi havia de jugar", ha dit sobre la seva reelecció.