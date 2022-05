Barcelona blindarà la Zona de Baixes Emissions

L'Ajuntament de Barcelona actualitzarà l'ordenança que regula la Zona de Baixes Emissions per si el Tribunal Suprem anul·la l'actual. El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha afirmat que aquest moviment es farà "d'acord amb la llei" amb l'objectiu que la vigència de la ZBE "no estigui en perill". A més, el consistori, la Generalitat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona han presentat els respectius recursos de cassació contra la sentència del TSJC.

Les tres administracions han refermat en els recursos que la sentència va en direcció contrària del que es diu i s'està fent a tot Europa. El Tribunal de Justícia de la UE ja ha anunciat sancions per incomplir els límits de contaminació i l'Organització Mundial de la Salut aposta per reduir els llindars permesos de contaminació.

Dret a la salut

En els recursos presentats per les administracions, que han estat acceptats a tràmit, s’emfatitza la priorització del dret de la salut per sobre de la mobilitat més contaminant. En aquest sentit, Eloi Badia i Marc Sanglas, director general de Qualitat Ambiental de la Generalitat, han defensat la utilitat de la mesura: "La salut pública ha de ser el principal eix que ha de moure les administracions públiques", ha dit Badia.

D'altra banda, Sanglas ha assegurat que la mesura "no és desproporcionada", com considera el TSJC, i ha reivindicat la potestat dels municipis per poder regular aquest tipus de mesures. "És el camí correcte", ha reblat, i ha lamentat la "mala visió" del TSJC, perquè "posa elements com els drets econòmics i costos per sobre de la salut".