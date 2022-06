Així es prepara la revetlla de Sant Joan arreu de Catalunya

Arriba una de les nits més esperades de l’any. Aquest 23 de juny és la nit de Sant Joan i se celebra tradicionalment amb focs d’artifici, fogueres i molta festa. Enguany estem davant un estiu difícil perquè a causa de les altes temperatures els incendis a Catalunya s’estan produint un rere l’altre. Catalunya ha patit una mitjana de 45 incendis diaris des de dimecres.

Això ha portat a la Generalitat de Catalunya a valorar l’aplicació de restriccions d’ús de petards i fogueres. Decisions que es prendran en funció del risc d'incendi de cada zona i la possibilitat que plogui els pròxims dies.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que si es decideixen noves restriccions, no seran generalitzades sinó per territoris, segons la situació i la previsió meteorològica de cada zona.

També divendres va prendre la mateixa decisió l 'Ajuntament de Vallromanes , al Vallès Oriental: prohibició de vendre i fer servir pirotècnia i fer fogueres a tot el municipi fins al setembre. L'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà) no autoritzarà l'encesa de fogueres, així com tampoc el llançament de coets, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc en tot el municipi. De la mateixa manera, l'Ajuntament d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà) tampoc permetrà fer fogueres i, en el seu cas, recomana evitar tirar coets i petards.

On també aplicaran restriccions és a Valldoreix . Ple d'urbanitzacions enmig del bosc, la decisió és dràstica: prohibit l'ús de pirotècnia i fer fogueres. Municipis com Bigues i Riells del Fai, Vallirana o Castellví de Rosanes han prohibit material pirotècnic i fogueres

L'Estartit també ha difós per les xarxes socials que l'espai habilitat per tirar petards la nit de Sant Joan és l'aparcament de la platja Gran. I la Cellera ha publicat aquest dilluns un ban d'alcaldia que especifica que "només es permetrà l'ús de petards les nits de revetlla de Sant Joan i de Sant Pere entre les nou del vespre i la una de la matinada".

Barcelona sense restriccions

Barcelona tindrà per primer cop en dos anys una revetlla de Sant Joan sense restriccions. S'espera que el 23 de juny a la nit unes 60.000 persones s'amunteguin als carrers i sobretot a les platges de la ciutat, que romandran obertes durant tota la nit. Per garantir la seguretat, el civisme i la convivència durant aquests dies, els Bombers de Barcelona i la Guàrdia Urbana desplegaran els seus efectius, així com s'ampliaran els recursos per la neteja.

Aquestes mesures formen part del dispositiu especial que l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa per la revetlla de Sant Joan. S'ha aprofitat l'anàlisi que es va realitzar el 2019 durant festa de Sant Joan i que ha servit "per identificar oportunitats de millora de la gestió". Així, l'equip de treball de l’Ajuntament de Barcelona acordarà les accions a emprendre "per reduir l’impacte social i ambiental que genera".