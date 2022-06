L'incendi de Baldomar, a Artesa de Segre (Noguera), que des de dimecres passat ha cremat almenys 2.700 hectàrees de superfície ha estat donat per estabilitzat aquest dilluns a la tarda. Els Bombers ho han anunciat a les seves xarxes socials a la mateixa hora que ho feia el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en compareixença davant dels mitjans al centre de comandament de Cerdanyola. El titular de la cartera d'Interior del Govern ha indicat que amb l'estabilització del que ha estat fins ara un dels pitjors incendis de la campanya acaba el període de simultaneïtat de focs que durant prop d'una setmana ha posat al límit la capacitat del cos de Bombers.

“�� Foc estabilitzat a Artesa de Segre.



Les condicions meteorològiques han millorat i la pluja que podria caure rebaixaria el nivell d'alerta | #ElVespre pic.twitter.com/yg6YA9PPMe“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 20, 2022

Sobre el possible origen de l'incendi d'Artesa, El cap del cos d'Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha dit que la principal hipòtesi amb què treballen seria que el foc s'hauria originat per causes naturals, en concret, per algun dels llamps que van caure a la zona. De totes maneres, no es descarta altres motius, ja que també es van fer tasques agrícoles a la zona.