Catalunya ha patit una mitjana de 45 incendis diaris des de dimecres i fins diumenge, segons les dades dels Bombers de la Generalitat. L'ambientalista Enric Aulí ens acosta els motius pels quals el territori crema avui dia. "El bosc s'ha deixat al seu aire, ha augmentat molt la massa forestal i no està cuidada", ha subratllat l'exsecretari general de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala que no hi ha equilibri de les persones amb els boscos catalans, tot i la seva coexistència: "Es tracta el bosc com una part de la natura, però separada de les persones humanes". I critica el missatge que es dona dient que ens haurem d'acostumar a veure menys arbres al bosc: "Adoptes una postura passiva. Hi ha d'haver un missatge positiu".