Segueix l'evolució dels incendis a Catalunya

10:52 - Els Bombers treballen per controlar al llarg del dia l'únic incendi que encara queda actiu, el de la Noguera. Segons dades provisionals, ha afectat fins ara unes 2.600 hectàrees

“�� L'incendi de Baldomar/Artesa de Segre afecta unes 2.600 hectàrees i els Bombers confien poder estabilitzar-lo durant el dia | @RTVECatalunya ��️ Bernat Solé: "El foc no està apagat" #IFBaldomar ➕ Info: https://t.co/hbC4fdhANh pic.twitter.com/Gv0mZqJrk1 “

10:25 - El Pla Alfa per aquest diumenge manté 93 municipis de 13 comarques en el nivell 3. Segueix restringit l'accés a alguns espais naturals

09:52 - Gairebé tot el país presenta aquest diumenge un risc alt d'incendi

“⚠️ Mapa de risc d'incendi per aquest diumenge | @RTVECatalunya ➕ Info: https://t.co/hbC4fdhANh pic.twitter.com/HBWyiUVLW5 “

09:30 - Els Bombers estableixen com a prioritat del dia estabilitzar el flanc dret de l'incendi de Baldomar / Artesa de Segre, a la Noguera

“La prioritat d'avui és la d'estabilitzar el flanc dret #IFBaldomar que és on hi ha l'eix de confinament més crític. Durant la nit s'hi ha treballat intensament amb el suport de pagesos que amb els tractors han estat llaurant camps.“

09:21 - Estabilitzen l'incendi de Bot, a la Terra Alta

“�� Estabilitzat l'incendi de Bot, a la Terra Alta | @RTVECatalunya



�� Ja no hi ha flama activa però hi treballen 17 dotacions terrestres i dos mitjans aeris#IFBot pic.twitter.com/LbBf45asvm“