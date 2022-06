Unes 60.000 persones es desplaçaran a les platges de Barcelona per Sant Joan

00:59

L'Ajuntament de Barcelona calcula que, com en 2019, entre 50.000 i 60.000 persones es desplacin a la zona de les platges per celebrar la revetlla. La Guàrdia Urbana vigilarà 8 itineraris per prevenir les violències masclistes.

Les entitats ecologistes fan una crida al civisme durant la revetlla de Sant Joan per no afectar espècies protegides del litoral. El Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya alerta que els petards, les deixalles, la música i les grans concentracions de persones a les platges en determinats punts del litoral català suposen una amenaça per a espècies en perill d'extinció i vulnerables | Maite Boada