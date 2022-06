Prohibició de llançar pirotècnia a prop de zones forestals, drons de vigilància per controlar possibles incendis i recorreguts segurs per les persones que tornin a casa amb transport públic. Aquestes són algunes de les mesures que l'Ajuntament de Barcelona implantarà la nit del 23 de juny per la revetlla de Sant Joan. Aquest any no hi haurà gairebé restriccions sanitàries, però hi serà un desplegament sense precedents a la ciutat per evitar possibles incendis i garantir la seguretat dels ciutadans.