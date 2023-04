Shakira eligió España por amor. El mundial de fútbol de 2010 le regaló la posibilidad de cantar un himno que se hizo internacional y atemporal y al amor de su vida. Barcelona fue el destino que Piqué y ella eligieron para formar su familia. La colombiana, en su primera entrevista después de su sonadísima ruptura, reconocía que sacrificó su profesión por vivir en la Ciudad Condal, que realmente donde hubiera podido desarrollar más su potencial artístico hubiera sido en Miami: "Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene”. Hace unas horas tomaba un avión rumbo a su nueva vida, se establecerá en Estados Unidos junto a sus hijos Milan y Sasha. Huye de la ciudad que la ha acogido durante una década... Un final que se veía venir cuando colocó una bruja en el balcón mirando a casa de sus suegros o en el primer verso de la canción de despecho más famosa del mundo que escribió junto a Bizarrap: "Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo. No quiero otra decepción".

Shakira se despide de Barcelona y los españoles Ha acabado muy mal con Piqué, pero la colombiana no quiere terminar de la misma manera con el público español. Ha publicado en sus redes sociales una foto hecha desde las alturas de Barcelona para explicar asertivamente los motivos de su marcha: "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad." En España vimos las imágenes más especiales de la pareja mientras eran felices. Barcelona fue el escenario de varios de sus videoclips y se convirtió así en una de las mejores embajadoras de Cataluña. Aunque ahora el desamor lo amargue todo, ha querido tener palabras para el recuerdo de que lo que finalmente se lleva: "Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor." Cambia de etapa depués de una profunda crisis y pone rumbo a América después de mucho dolor personal: "Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer." Consciente de que una parte importante de su mercado se encuentra precisamente en nuestro país, se ha querido despedir también de los seguidores que deja aquí: "Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad.

Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!