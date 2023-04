Quatre milions d’espanyols pateixen d’insomni crònic i molts d’altres tenen algun trastorn que els impedeix descansar, segons la Societat Espanyola de Neurologia. L’estrès és la principal causa de l’alteració de la son. Dormir poc o malament té un impacte altament nociu en la salut, tant física com mental. El risc de patir malalties cardiovasculars, càncer, diabetis i depressió, per exemple, més molt més alt.

La doctora Odile Romero és cap de la Unitat del Son de l’Hospital Vall d’Hebron, que va néixer amb la finalitat d'oferir una assistència integral en el diagnòstic de la patologia del somni. "La població està conscienciada a cuidar l’alimentació, fer esport, però no està conscienciada a cuidar bé la son per tenir una bona qualitat de vida”, explica la doctora Romero.

Se sol pensar que dormir és una pèrdua de temps, però “aprofitar la nit de son vol dir guanyar molt de temps durant el dia”, assegura la cap de la Unitat del Son de l’Hospital Vall d’Hebron. Dormir la quantitat d'hores necessària i dormir bé millora la concentració i la memòria, ajuda al cos a reparar-se i sanar, millora l'estat d'ànim i el rendiment físic. En resum, un bon descans és essencial per la salut.

Coses que no hem de fer si volem dormir bé

L’insomni està relacionat principalment amb factors estressors. “Som una societat que vivim en uns llindars d’estrès que és fàcil que es produeixi l’insomni”, afirma la doctora Odile Romero. Així, hem d'evitar alguns hàbits per tal d'acostumar-nos a un bon descans del cos i la ment. Per exemple:

Hem d' evitar pantalles digitals abans d'anar a dormir o si ens despertem durant la nit

abans d'anar a dormir o si ens despertem durant la nit Deixar de prendre estimulants com el cafè ni fer exercici al final del dia

Deixar de prendre com el cafè ni fer Anar a dormir cada dia a una hora diferent , ja que la son necessita una rutina

Anar a dormir , ja que la son necessita una rutina No voler governar la son fent migdiades per recuperar les hores sense dormir

Problema de salut pública, també en els infants

L'Organització Mundial de la Salut denuncia que l'estil de vida que fomenta la societat actual condueix a un món malalt per aquesta falta de son. Fins a l'extrem que l’insomni està atrapant també a la població infantil. El 20% dels nens espanyols entre 7 i 15 anys pateix algun tipus de trastorn del son. Segons l'OMS, els nens i nenes d'aquestes edats haurien de dormir almenys 10 hores regularment. Segons el psicobiòleg i neurocientífic Ignacio Morgado, dormir correctament facilita l'aprenentatge.

El psicobiòleg i neurocientífic Ignacio Morgado destaca la importància de la son per l'aprenentatge

Passem gairebé un terç de la nostra vida dormint i en els mamífers la necessitat del somni és tan intensa que la selecció natural ha trobat la manera de garantir-lo fins i tot quan resulta incompatible amb altres activitats vitals. "Mentre dormim passen moltes coses en el nostre cervell, per exemple la memòria a llarg termini o l’ordre de la informació que hem obtingut en vigília”, afegeix.

Metges, científics i pacients demanen més conscienciació social per millorar la qualitat del descans, per tal de no haver de recórrer sempre amb el consum d’ansiolítics o hipnòtics.