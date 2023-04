Mapes mentals - Dormir i somiar

Quatre milions d’espanyols pateixen d’insomni crònic i molts d’altres tenen algun trastorn que els impedeix descansar. Com ens afecta no dormir bé? A la llarga, ens pot portar problemes més greus? Tots somiem cada nit, però com ens ajuden els somnis? És veritat que ens tornem més creatius quan somiem? En parlarem amb el catedràtic de psicobiologia Ignacio Morgado i les psicòlogues Jenny Moix i Leonor García. Ana Boadas se sotmetrà a un estudi de la Unitat del Son de la Vall d’Hebron per esbrinar si dorm bé; i parlarem amb el guionista i monologuista Tomàs Fuentes, que pateix un munt de trastorns de son.