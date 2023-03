Insomnio y otros trastornos del sueño: una bomba de relojería para la salud

Pero los problemas para conseguir un sueño de buena calidad no afectan únicamente a la población adulta. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), el 25% de la población infantil no tiene un sueño de calidad, lo que repercute directamente en su calidad de vida y en su capacidad de aprendizaje, en una etapa en la que este aspecto es fundamental. Para que el sueño sea adecuado, los niños mayores de dos años tienen que dormir más de diez horas, mientras que los adolescentes, al menos ocho. Es muy importante también que haya una continuidad de los periodos de sueño.

"La consolidación del sueño que se va produciendo desde la más tierna infancia hasta la adolescencia es fundamental, porque va a marcar el paso al sueño que tengamos luego en la edad adulta. No solo en los hábitos, sino en la cantidad del sueño, en la calidad… Muchas veces, cuando recibimos en consulta a gente adulta con problemas de sueño, esos problemas se iniciaron en la infancia", manifiesta la neurofisióloga Teijeira Azcona, quien subraya que "es de particular importancia la promoción de hábitos saludables de sueño en la infancia".

10 consejos para conseguir un sueño de buena calidad, según la Sociedad Española del Sueño:

1. Realizar ejercicio físico diario, nunca en horario previo a acostarse.

2. Mantener una dieta cardiosaludable mediterránea, con cenas ligeras.

3. Evitar la ingesta excesiva de alcohol al menos cuatro horas antes de acostarse y no fumar.

4. Evitar el consumo de cafeína, té, chocolate o bebidas energéticas al menos seis horas antes de dormir.

5. Procurar mantener bajos los niveles de ansiedad durante el día.

6. Mantener un horario regular y estable de sueño, procurando acostarse y levantarse a la misma hora.

7. Hay que relacionar la cama con el sueño. No debemos comer, ver la televisión o trabajar en ella.

8. Evitar el uso de pantallas iluminadas en las horas previas al sueño.

9. No permanecer en la cama si no conseguimos dormirnos, para asociar la cama únicamente al sueño.

10. Si no podemos dormirnos, debemos levantarnos y promover una actividad relajada, que pueda bloquear la ansiedad derivada de esa falta de sueño.