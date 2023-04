El sexe està íntimament lligat al lloc on naixem i a la cultura que ens envolta. No és el mateix la vida sexual d'una persona nascuda al Japó que la d'una nascuda a Mèxic. Les relacions entre persones de cultures, països, religions o nacionalitats diferents són més complexes. No només s’hauran d’enfrontar als problemes típics de qualsevol parella, sinó també als diferents valors culturals, creences, llengües i costums que cadascun posseeix i que poden ser font constant de malentesos.

A 'SexBand', la Terremoto de Alcorcón visita la Màrcia i l'Armand, una parella ben exòtica. Ella és brasilera i ell català. Van iniciar la seva relació al Brasil on es van conèixer i, més tard, van venir a viure a Catalunya.

Marcia i Armand a 'SexBand'

"El més difícil que em vaig trobar aquí van ser els estereotips de la brasilera" confessa la Màrcia. Assegura que a Europa es té una percepció poc realista de les brasileres, a les que s'etiqueta de "dones molt sensuals o de sang calenta". A Espanya ha canviat fins i tot la seva forma de vestir i de maquillar-se per fugir del clixé, i intenta anar més discreta.

El llenguatge tampoc els ho va posar fàcil. Quan va conèixer als seus sogres va viure alguna situació compromesa, per exemple, quan va dir 'chingar' durant un dinar pensant que aquesta paraula significava el mateix que en portuguès que és 'fer broma'.