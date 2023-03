Tenir relacions sexuals amb penetració o actes tan quotidians com col·locar-se un tampó o fer-se una exploració ginecològica, són impossibles pel petit percentatge de dones que pateixen vaginisme. Un problema sexual que provoca que els músculs de la vagina es contreguin involuntàriament en resposta a la penetració.

La Maria té 25 anys i va descobrir que tenia aquesta afecció quan només en tenia 12. La seva autoestima va quedar tocada i sentia rebuig i angoixa cap a la seva pròpia vagina. “Semblava que no em pertanyia a mi” confessa.

Assegura, però que “hi ha moltes més coses que es poden fer, a més de la penetració” i la comunicació amb la parella és de vital importància, més encara en aquests casos.

“La meva vagina era com un mur on no entrava res“