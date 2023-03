Itziar Castro és actriu, cantant, directora, productora, poeta i tot el que es proposi. Està girant per Espanya amb un espectacle basat en el seu llibre de poemes on recita, canta i balla 'Con el corazón por delante'.

L'artista catalana ha reconegut a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, que tot i tenir una aparença de persona forta, hi ha una gran part de la seva personalitat que necessita mostrar: "La vulnerabilitat no ha de ser quelcom dolent. Al contrari, per ser forta has de ser vulnerable".

L'actriu encara recorda la primera vegada que es va despullar a recitar els seus poemes en públic, una experiència que no va ser gens fàcil: "Em sentia molt despullada. No físicament com a totes les fotos que sempre em despullo, sinó emocionalment. Era massa íntim. (...) Crec que durant un temps em costava molt mostrar el que també soc, que soc molt vulnerable".

Viure del món de la interpretació i l'espectacle no és una feina gens fàcil. Per aquest motiu, Itziar Castro ha hagut de tocar tots els pals. "Soc una treballadora de l'espectacle que s'ha de buscar les garrofes. Soc de les que fa malabars mentre fa malabars sobre una taula de surf amb taurons per sota. Aquesta és la nostra professió", ha assegurat a Tània Sarrias.

De petita volia ser actriu... i tenista! La intèrpret ha afirmat al programa que, tot i que sempre s'ha plantejat treballar al món de l'espectacle, un dels seus primers somnis era ser una esportista professional. "Aquí on em veieu, era molt esportista. Tenia el mateix entrenador que l'Arantxa Sánchez Vicario quan era infantil. Vaig començar a guanyar tornejos en aquell moment on l'Arantxa va guanyar el Roland Garros. Llavors, vaig dir: "vull ser tenista". Em faig famosa de tenista i després ja serà més fàcil ser actriu". "Em faig famosa de tenista i després ja serà més fàcil ser actriu" Finalment, va decidir dedicar-se plenament al món de la interpretació, però va tenir una joventut molt complicada. L'assetjament escolar, d'alguna manera, sempre ha format part de la seva vida. "No hem de deixar que les paraules ens facin el mal que ells vulguin. Nosaltres hem de donar-li la volta. Els insults han de ser el que nosaltres vulguem que siguin". "No hem de deixar que les paraules ens facin el mal que ells vulguin" A més, ha afegit el següent: "A mi si em diuen gorda, doncs, evidentment, soc grassa. El tema és quan ja hi ha violència, maltractament, agressions físiques, però crec que és una cosa de donar-li relativitat".