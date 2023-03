Itziar Castro, Marcel Escolano, Àlex Pérez i Izan Llunas

L'actriu, cantant, poeta i directora catalana Itziar Castro ha presentat l'espectacle 'Con el corazón por delante', una obra basada en el seu llibre de poemes. La podreu veure aquest divendres a l'Atrium de Viladecans.

Després de 33 anys recorrent les carpes de tot el món i amb 15 obres de creació pròpia a l'esquena, el pallasso Marcel Escolano acaba de guanyar el Premi Talía per 'Mort de riure', l'últim espectacle de la companyia Los Galindos, de la qual és fundador.

El músic Àlex Pérez ha compost cançons per artistes com Miki Núñez o Lildami. Ara, visita 'Punts de vista' per presentar el seu primer EP en solitari 'La pluja d'un dia especial'.

Asseguren que el cantant Izan Llunas va aprendre a cantar abans que a parlar. Amb 10 anys ja tocava la guitarra. Ha presentat el seu nou senzill 'Loba'.