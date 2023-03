Un miércoles más se vuelven a abrir ‘Las Tres Puertas’ con María Casado y tres rostros conocidos para el público: el modisto Lorenzo Caprile, la cantante Sole Giménez y el escritor Luis García Montero. En sus charlas se muestran sinceros sobre diversos aspectos de su vida y, en algunos casos, llegan a sorprender con sus declaraciones, como es el caso del diseñador italiano quien asegura que, de poder volver atrás, no volvería al mundo de la moda. ¿Los motivos? Él mismo los desvela.

La cara oculta de la moda

Lorenzo Caprile da el pistoletazo de salida de su entrevista con unas palabras que sorprenden a María Casado, quien al preguntarle por el origen de su pasión por la moda, escucha un “eso me pregunto yo todos los días. ¿De dónde me viene la pasión por el trapo?”. Entre risas, el italiano asegura tajante que “si pudiera volver atrás no estaría en esto”. Esta reflexión no es baladí y más si se tiene en cuenta que Caprile ha tenido “muchísimas” crisis de vocación, tal y como explica, “pero aquí estoy”.

El modisto, que fue uno de los rostros destacados del programa de RTVE ‘Maestros de la costura’, asegura que “la moda es una industria muy tramposa que además juega con materiales humanos muy delicados que son tu humanidad, tus pequeños complejos, tus ganas de aparentar o de no aparentar” y sentencia que “es un mundo muy perverso”.

No obstante, Lorenzo Caprile admite que “la esencia del oficio es lo que realmente me gusta” y que rehúye de todo lo que tiene que ver con grandes desfiles. “Mi libertad no tiene precio y en ese sentido, los peajes muy caros y altos que están pagando otros compañeros, yo me los ahorro”.