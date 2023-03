La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, contempla "absolutament" que pugui ser inhabilitada a la causa que té oberta al TSJC per un presumpte delicte de desobediència greu: "Vaig amb la feina feta, però vistos els antecedents, ara com ara és el que no descarto".

En aquest sentit, Serret es planteja "noves etapes" si és inhabilitada. "El que no em plantejo és deixar de defensar un projecte polític". Meritxell Serret assegura que el seu retorn a Catalunya "no perjudica" les causes dels polítics del 'procés' a l'estranger: "Llarena reconeixia implícitament que no em podia acusar de malversació".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Serret afegeix que anirà a judici amb la consciència tranquil·la i que no dona la batalla per perduda, però que vistes les acusacions de la fiscalia i de Vox dona per descomptat que serà inhabilitada i multada.

Serret creu que hi ha interès "pel conflicte català" Serret qualifica el viatge de Pere Aragonès a Amèrica Llatina de "molt positiu" perquè hi ha hagut trobades a nivells de governs amb cinc ministres, dos expresidents i diferents governs regionals, locals i grups parlamentaris "com en els últims nou anys no s'havia fet". En aquest sentit, Serret veu com un intent de crear una polèmica interessada les crítiques de Junts per Catalunya a la gira del Govern per Amèrica Llatina: "No m'ho explico massa. Intento treure-li ferro". La consellera d'Acció explica que hi ha hagut interès per saber com evoluciona el conflicte català: "La taula de negociació és el que més s'entén internacionalment".

Comissió Pegasus: "Aragonès va ser molt digne" La consellera d'Acció exterior ha defugit la crítica de Laura Borràs de per què Pere Aragonès no va rebatre les acusacions de Juan Ignacio Zoido, sobre els vincles de Puigdemont amb emissaris de Putin a la visita de la comissió que investiga l'espionatge amb el programari Pegasus: "Aragonès va ser molt digne, jo que hi era present, una intervenció clara, valenta, i va deixar clar que hi havia hagut vulneracions flagrants". Serret afirma que se'n poden fer interpretacions per què "els fets són els fets": "Va estar contundent amb el que havia d'estar, ningú ha donat cap causa valida de per què s'ha fet". I afegeix que el moviment independentista sempre s'ha mogut en termes democràtics: "Està claríssim que no estem alineats amb Rússia". Serret defensa que el cas Pegasus és un "episodi més de la causa general contra l'independentisme", i per això no abandonaran "l'estratègia de negociació".