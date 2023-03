Pot no semblar-ho, però l'estrès és natural i fins i tot, saludable. Aquest gran mal del món modern és una resposta del nostre cos davant d'un desafiament. Ara bé, quan aquesta situació es perllonga en el temps, l'estrès es cronifica i té conseqüències negatives en el nostre benestar mental i emocional.

Incertesa econòmica, excés de responsabilitats o de feina (que produeix la síndrome burnout) són exemples de desencadenants d'aquest trastorn. Però també hi ha situacions molt més petites i subtils que generen aquesta resposta d'estrès al cos: el soroll constant com el que es produeix per obres, la pol·lució… l'organisme arriba al seu límit, l'estrès es transforma en una pèrdua de motivació, d'energia i finalment, en depressió.

Al capítol de ‘Mapes mentals’ dedicat a la tristesa i la depressió, la metge experta en neurologia Rosa Casafont explica els quatre factors que desencadenen l'estrès crònic: la novetat, la incertesa, la sensació de falta de control i l'amenaça de la personalitat. Aquestes situacions generen una resposta física i emocional de l'organisme que ens ajuda a afrontar-les a través del cortisol, que és la principal hormona que ens ajuda a lidiar amb aquests desafiaments. També entra en joc l'adrenalina, que fa augmentar la pressió sanguínia i altera la freqüència cardíaca. Tot plegat forma un còctel de substàncies ens ajuden a afrontar situacions estressants, però que, si s'allarga en el temps, acaba sent perjudicial. Els neurotransmissors, hormones i factors inflamatoris que afavoreixen canvis cerebrals estructurals, funcionals, en el sistema immunitari i endocrí poden afavorir el quadre depressiu.