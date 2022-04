Ruido: salud, derecho y cambio climático

“El ruido es un fenómeno complejo y realmente nos está afectando en distintos aspectos de nuestra vida, desde la salud hasta tiene sus connotaciones económicas. Por ejemplo, la caída del valor de propiedades inmobiliarias, es decir, es un fenómeno que tiene muchas aristas”, explicaba Francisco Javier Martínez Gómez, ingeniero industrial y director del Grupo de Vibroacústica de la Universidad de Zaragoza.

Se puede diferenciar entre ruido y sonido. Lo primero es “algo perjudicial para la salud, pero no deja de ser un sonido que nos resulta molesto. En cuanto al sonido destaca que “puede tener sus connotaciones positivas e incluso terapéuticas”. “La contaminación acústica es un problema ambiental de primera magnitud, aunque siempre es el gran olvidado de los problemas ambientales. Tal vez porque no se acumula, no lo vemos como podríamos ver un penacho de humo de una fábrica. El sonido es un problema, valga la paradoja, silencioso”.

Este 27 de abril de 2022 se celebra el Día Internacional de la Concienciación contra el Ruido. En Radio Nacional aprovechamos para recuperar las reflexiones desde diferentes puntos de vista como el de la salud, el ambiental o el derecho.

14 cosas sobre salud y ruido “El ruido puede dañar nuestra audición de manera permanente e irreversible”, advertía María José Lavilla, presidenta de la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. A continuación, enumeramos los aspectos que planteó en el programa De vuelta en Radio 5. 12.29 min De vuelta en Radio 5 - Salud Sapiens. Los peligros del ruido - 02/05/2021 - Escuchar ahora “Para garantizar nuestra salud, no debemos superar los 50 decibelios durante la noche y los 55 decibelios durante el día”. “Para garantizar nuestra audición, no debemos exponernos a más de 80 decibelios”. “Con una exposición superior a 85 decibelios, ya hay riesgo de pérdida auditiva, si esta exposición se repite en el tiempo”. “85 decibelios equivale al tráfico rodado de nuestra ciudades y que es la principal fuente de ruido en nuestro país”. “Una exposición a 80 decibelios durante más de ocho horas al día, requiere protección auditiva para no ser lesiva”. “Por encima de los 100 decibelios ya hay riesgo de pérdida inmediata: un petardo, el ruido del motor”. “Tenemos que tener en cuenta que son tan dañinos 100 decibelios de ruido de un motor que 100 decibelios de una sinfonía de Mozart”. “Hace unos años los ruidos más intensos venían del ámbito laboral, los otorrinolaringólogos hemos detectado otros factores de riesgo procedentes del uso de reproductores personales de música con auriculares a volumen excesivamente altos o la exposición de altos niveles de ruido en los bares, discotecas y conciertos”. “Nuestro sistema auditivo envejece por el sonido y el ruido, pero en estos jóvenes se está adelantando la aparición del déficit de audición asociada a la edad a los 20 años. Quiero decir que problemas que tendrían que aparecer a los 60 años van a aparecer a los 40”. Los problemas de audición provocados por el ruido en jóvenes, también comporta “dificultad para las relaciones sociales, disminución del rendimiento laboral, limitación de oportunidades laborales, alteración del equilibrio emocional”. Advierte que “se está gestando una generación de sordos prematuros”. “Más allá de la pérdida de la audición, el ruido es algo molesto que puede alterar nuestra salud, nuestra vida y nuestro bienestar”. “Afecta seriamente a la salud, enferma, resta calidad de vida e incluso mata. Provoca al menos 10.000 casos de muertes prematuras anuales en Europa. Estos efectos nocivos surgen principalmente de la reacción al estrés que provoca”. “El estrés lo que hace es activar respuestas neuroendocrinas en nuestro organismo y eleva el cortisol que eleva la frecuencia cardíaca, la tensión, el azúcar en sangre, la diabetes, disminuye las defensas”. También sobre el estrés: “Incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, aumenta el riesgo de padecer hipertensión, angina de pecho, infarto de miocardio, nos quita el sueño, disminuye el rendimiento y el estado de alerta favoreciendo accidentes”. Más aspectos sobre el estrés asociados al ruido: “Nos altera y nos pone irritables generando problemas psicológicos y dificulta el aprendizaje. Provoca falta de atención, de motivación, de concentración, de memoria, incluso en nuestros niños”.

¿Qué se puede hacer ante el ruido? La doctora Lavilla propone “dosificar” ante la exposición al ruido. “Si nosotros vivimos en una ciudad y durante el día estamos expuestos al ruido, pues en nuestro ocio vamos a elegir los fines de semana sitios silenciosos y cuidar nuestros hábitos saludables”. “Cumplir la legislación del producto que están usando, porque todos los productos que pueden dañar nuestra salud están legislados. Aunque hay una trampa, porque no conocemos esta legislación, colocamos los auriculares, le damos al reproductor y no sabemos ni la intensidad que estamos liberando en nuestros oídos”.

El ruido en los tribunales “El ruido es una trituradora de salud”, así de contundente lo afirmaba el abogado Francisco José Ojuelos, coautor junto a Bartomeu Roselló, del libro Derecho al silencio. Herramientas jurídico-técnicas contra el ruido en la "Vida sana", la sección del dietista nutricionista Julio Basulto en No es un día cualquiera. “Literalmente destroza la vida de las personas. Cuando el ruido es prolongado en el tiempo, lo que vemos Bartomeu y yo en los procedimientos que llevamos es que normalmente la víctima, la persona que inicia el procedimiento que ya lleva un largo recorrido de denuncias sin atender, al final tiene que ser tratado por especialistas de salud mental”. Vida sana con Julio Basulto Derecho al silencio - 21/03/21 Escuchar audio “No poder descansar, es un problema de salud moral, por así decirlo. Si utilizamos los términos del artículo 15 de la Constitución española que habla de integridad física y moral, esta es la integridad psicológica que los tribunales reconocen. Uno de los artículos que se suele utilizar para llevar estas reclamaciones por un procedimiento especial, que es el de derechos fundamentales, es el del artículo 15. Los tribunales entienden que hay una relación de causa efecto. Cuando pedimos informes periciales forenses porque los clientes están padeciendo durante largo tiempo, se constata que hay una relación de causa efecto entre la exposición al ruido, sobre todo cierto tipo de exposición al ruido nocturno, cuando no puedes descansar”.