Descobreix què pots fer per fer front a l'estrès crònic

Rosa Casafont és metge especialitzada en neurociències. L'experta explica a ‘Mapes mentals' quins són els factors desencadenants de l'estrès crònic, com la sensació de falta de control. Malgrat que no és evitable, l'estrès crònic es pot controlar a través de diferents mecanismes com la cognició corporitzada, en què actuen certs mecanismes corporals. Cantar, ballar o simplement somriure són actes que ens ajuden a afrontar pensaments negatius.